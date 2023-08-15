Труп женщины обнаружили на зимовке в Улытауской области
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Тело женщины обнаружили при пожаре на зимовке в Улытауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Нежилой дом на зимовке Байток в село Ынтымак Жанааркинского района загорелся 14 августа.
В 06:23 об этом сообщили спасателям.
Пожар на площади 161 квадратного метра 6 огнеборцев ДЧС области с помощью 2 единиц техники потушили в 7:50.
На месте ЧП обнаружен труп женщины 1990 года рождения.
Причина пожара устанавливается.