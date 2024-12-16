Цель – устойчивость и развитие

Расширенное заседание Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК с участием представителей парламентов стран Центральной Азии состоялось под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева. Участники встречи обсудили роль парламен­тов и местных представительных органов в обеспечении устойчивого развития стран региона Центральной Азии и обменялись своим опытом работы в этом направлении.

В приветственном слове ­Маулен Ашимбаев подчеркнул, что расширенный формат заседания призван усилить стратегический диалог Парламентов стран региона, направленный на укрепление сотрудничества и поиск общих решений для достижения Глобальных целей устойчивого развития.

– Роль региона в Глобальной повестке устойчивого развития подробно осветил Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей концептуальной статье «Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию». Повестка устойчивого развития нацелена на решение общих глобальных и региональных проблем современного мира. Актуальными для региона являются вопросы экологии, включая изменение климата, опустынивание и дефицит водных ресурсов. Также общей задачей для наших стран является дальнейшее повышение уровня жизни населения, – сказал в своем выступлении спикер Сената, подчеркнув, что общность целей развития региона прослеживается и на уровне единых приоритетов в обеспечении устойчивого развития стран региона, определенных Главами государств.

Вместе с тем председатель Сената акцентировал внимание участников на ключевых климатических вызовах, включая глобальное потепление, обмеление Каспийского моря, исчезновение Арала, преодоление которых невозможно без проведения скоординированной адресной работы стран Центральной Азии. Важная роль в этом контексте отводится межпарламентскому взаимодействию, обмену законодательным опытом и сотрудничеству с местными органами власти.

– Сегодня ощутимо усиливается вклад национальных Пар­ламентов в достижении ЦУР, в том числе в сохранение экосистем, обеспечение водной и энергетической безопасности. Мы должны активизировать совместную работу по межпарламентскому направлению для обеспечения гармоничного, инклюзивного и сбалансированного развития региона, – отметил Маулен Ашимбаев.

Важную роль в стабильном развитии региона и достижении ЦУР может сыграть межпарламентское взаимодействие. Сегодня ощутимо усиливается вклад национальных парламентов в достижении Целей устойчивого развития, включая сохранение экосистем и обеспечение водной и энергетической безопасности.

– Принимаемые парламентами стран Центральной Азии меры по осуществлению парламентского мониторинга и укреплению сотрудничества содействуют сбалансированному региональному развитию. В этом контексте очень важно обмениваться опытом и наработанными прак­тиками. Регулярно общаться и вырабатывать общие решения, – сказал Маулен Ашимбаев.

Промежуточные результаты Казахстана в достижении ЦУР за 10 лет представил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. Он отметил важность процесса мониторинга реализации ЦУР.

– Совместные обсуждения взаи­мосвязей задач и национальных индикаторов ЦУР стран Центральной Азии позволили выявить потенциал улучшения работы по реализации ЦУР, – отметил глава МНЭ.

О результатах исследования по Барометру ЦУР в Казахстане участникам форума доложил ассоциированный профессор Высшей школы государственной политики, Назарбаев Университета, со-председатель Академической сети по Устойчивому развитию в Казахстане (SDSN Kazakhstan) Серик ­Оразгалиев. Социально-экономические вопросы и вопросы социальной справедливости, проблемы коррупции продолжают быть актуальными в определении самых насущных проблем.

К слову, коррупция выделена как одна из самых важных проблем в разделе о государственном администрировании. В то же время примечательно, что уровень доверия населения к государственным органам оказался выше в регионах, пострадавших от весенних паводков, в сравнении с другими регионами.

– Это может говорить о том, что меры государственных органов, направленных на борьбу с последствиями паводков, оказались эффективными и оказали положительное влияние на уровень общественного доверия, – отметил эксперт.

Членами парламентской комиссии, экспертами и приглашенными участниками были проанализированы промежуточные результаты Казахстана в достижении ЦУР за 10 лет. Наряду с этим определены были и болевые точки, замедляющие устойчивое развитие стран регио­на в целом.

По итогам заседания представители парламентов стран Центральной Азии, госорганов и эксперты поделились своими видениями по совершенствованию деятельности комиссии. Также они озвучили рекомендации и инициативы касательно интегра­ции ЦУР и внедрения лучших практик в национальное законодательство.

На заседании парламентской комиссии наряду с членами парламентской комиссии с докладами выступили председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики ­Чингиз ­Айдарбеков, председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности Дилшод Рахмон, председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Кутбидин Бурханов, постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа, правовой консультант ПРООН в Туркменистане Ширин ­Ахмедова и другие участники, включая представителей международных организаций и научно-эксперт­ного сообщества.