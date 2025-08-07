фото автора

Речь идет о самом крупном на сегодняшний день подобном заводе в стране, который принадлежит ТОО «Евразия Инвест Ltd». Находится он в Осакаровском районе, и, чтобы добраться до предприятия, надо проехать от райцентра 160 километров.

Прежде чем обратиться к истории создания предприятия, стоит рассказать об уникальных целебных свойствах напитка, который здесь производят. Парное кобылье молоко, получившее название саумал, известно с древнейших времен и является уникальным целебным продуктом.

Исключительные биохимические, лечебные свойства саумала определяются, прежде всего, его качественным составом. Кобыла доится с «разбегом» от часа до 2,5 часа, за одну дойку можно получить от 0,5 до 1,5 литра молока, которое имеет нейтральную реакцию (что важно при приеме напитка больными гастритом). На вкус оно сладковатое, а цвет имеет от синевато-белого до слегка коричневатого.

Важными компонентами молока являются лактоза, казеин и альбумин (со сбалансированным аминокислотным составом), омега-3, 6, 9 – ненасыщенные жирные кислоты, витамины, минеральные вещества.

Главная причина, по которой употребление кобыльего молока еще не очень распространено в Казахстане, состоит в том, что саумал, в отличие от других видов молока, – очень активный живой продукт и уже по истечении времени, то есть практически сразу после дойки начинает менять свои характеристики, стремительно теряя лечебные свойства.

Лечебное же сухое кобылье молоко, получаемое в соответствии с актуальными требованиями инновационных технологий, позволяет полностью заменить свежевыдоенное. То есть вы пьете растворенный напиток полностью идентичный по свойствам парному кобыльему молоку. Его употребление имеет множество терапевтических эффектов: повышает иммунитет, помогает восстановлению ослабленного организма, снижает уровень холестерина, предотвращает усталость при повышенных нагрузках, нормализует обмен веществ и очищает организм от шлаков.

Столь ценный продукт должен служить казахстанцам, и к строительству завода по выпуску сухого сублимированного кобыльего молока компания ТОО «Евразия Инвест Ltd» подошла основательно.

Как объяснили на производстве, где довелось побывать автору этих строк, вся технологическая линия была разработана немецкими производителями. Ее установкой, запуском, наладкой, обучением заводского персонала занимался не кто иной, как Ганс Цольман – владелец самой крупной в Европе коневодческой фермы и предприятия по производству кумыса.

Стоит сказать, что создание этой фермы имеет интересную предысторию, связанную с Великой Отечественной войной. Тесть Ганса Цольмана по имени Рудольф Шторх очутился в эти годы в Казахстане, где заболел туберкулезом. Своим выздоровлением он обязан казахам, которые стали лечить его кумысом.

По возвращении домой бывший немецкий военнопленный поклялся посвятить оставшуюся жизнь производству удивительного напитка и для этого открыл первую в Германии коневодческую ферму. После смерти этого человека его дело продолжил Ганс Цольман. Теперь он помогает казахстанским фермерам налаживать производство кумыса с использованием новейших технологий.

По информации заместителя генерального директора компании по сельскому хозяйству Виталия Гасюля, ферма рассчитана на содержание 600 голов лошадей. Однако на сегодняшний день их количество не превышает 400. Ежесуточный надой от кобыл составляет примерно полторы тонны молока, которое перерабатывается в сублимированный порошок.

Как разъяснил главный технолог завода Дархан Бекмаганбетов, сразу после дойки свежее молоко направляют на охлаждение, обезвоживание, сгущение и непосредственно сублимацию, которая занимает 48 часов. Готовый продукт в виде порошка расфасовывается в фирменные банки разной емкости. По словам технолога, продукт не теряет своих качеств, в нем сохраняются все полезные компоненты в течение двух недель после вскрытия герметически закупоренной тары.

В последнее время на заводе освоили выпуск еще и жидкого саумала, но он должен быть употреблен в течение пяти дней.

В год здесь производится около 10 тонн сублимированного саумала. При этом проект­ная мощность завода составляет до 30 тонн ценного продукта. Наращивание объемов выпуска, как ни странно, сдерживается воп­росами сбыта готовой продукции. Правда, в настоящее время ведутся переговоры с китайскими партнерами, которых заинтересовал казах­станский саумал.

…Как известно, не так давно на столичном ипподроме «Казанат» впервые состоялся масштабный республиканский гастрофестиваль BaiQymyz, ставший для жителей столицы и ее гостей по-настоящему ярким и незабываемым событием. В рамках программы мероприятия был проведен конкурс среди более чем 50 кумысных хозяйств из разных регионов республики, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, смотр казахстанских пород лошадей, а также собак породы тазы.

В рамках фестиваля прошла и научно-практическая конференция с участием ученых, производителей кумыса, на которой обсуждались целебные свойства напитка из кобыльего молока, а также рассматривались вопросы его популяризации и продвижения как внутри страны, так и за ее пределами.

Выступая на конференции, организатор фестиваля, учредитель компании «A-Event KZ» Жумажан Калтаев отметил, что для казахов кумыс служил главным напитком на протяжении веков, но было время, когда наш народ мог его утратить. К счас­тью, теперь в республике есть все возможности для развития коневодства, а вместе с ним и кумысоделия.

По мнению лидера партии «Ауыл» Серика Егизбаева, развитие производства кумыса имеет два важных аспекта – научный и культурный. Первый касается более глубокого изучения технологии приготовления этого напитка, его целебных свойств. Второй аспект связан с возможностями сделать этот традиционный казахский напиток узнаваемым во всем мире брендом.