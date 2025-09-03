Производственная мощность завода, использующего при выпуске своей лакокрасочной продукции высокодисперсные металлические порошки, составляет до 5 000 тонн в год, что делает его единственным в республике предприятием подобного профиля.

Пресс-тур, организованный для представителей СМИ, предоставил редкую возможность своими глазами увидеть, как создаются антикоррозийные защитные краски, обеспечивающие долговечность и безопасность стратегических объектов Казахстана.

История завода началась в 2018 году, когда в рамках поручения Президента республики стартовало строительство завода ТОО «ВМП Астана».

Проект стал важной частью государственной промышленной политики, направленной на укрепление производственного потенциала и индустриализацию страны. Торжественное открытие предприятия состоялось в августе 2022 года, и с тех пор компания наращивает клиентскую базу, демонстрируя стабильный рост.

По словам генерального директора завода «ВМП Астана» Гульмиры Баймаганбетовой, проект осуществлен при дея­тельном участии российской компании ЗАО НПХ «ВМП», признанного лидера в сфере разработки и выпуска защитных лакокрасочных материалов.

Такое взаимодействие позволило внед­рить на казахстанской площадке передовые технологии и высокие стандарты качества, обеспечившие конкурентоспособность производимой продукции на международном уровне.

За три года работы завод продемонстрировал впечатляющую динамику. Если в 2022 году здесь было произведено всего 353 тонны продукции, то уже в 2023 году объемы выпуска выросли почти десятикратно – до 3 442 тонн.

В 2024 году завод произвел 2 834 тонны лакокрасочных покрытий, что свидетельствует о стабильном спросе на этот вид антикоррозийных красок и эффективной работе заводского коллектива.

Сегодня на предприятии трудятся около 100 высококвалифицированных специалистов, каждый из которых вносит свой вклад в поддержание высокого качества продукции и инновационного подхода к производству.

Продукция «ВМП Астана» широко применяется на крупнейших промышленных объектах Казахстана, среди которых такие компании, как «Тенгизшевройл» (ТШО), «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО), АО «КазМунайГаз» и его дочерние предприятия, NCOC и другие ведущие игроки нефтегазовой и металлургической отраслей. Покрытия с использованием ВМП – высокодисперсных металлических порошков обеспечивают долговременную защиту металлоконструкций и бетонных плит, значительно повышая уровень промышленной и пожарной безопасности стратегически важных объектов.

– Наш завод – яркий пример успешной локализации производства, которое ранее полностью зависело от импорта. Мы гордимся тем, что создаем продукцию, отвечающую высоким международным стандартам, и поставляем ее крупнейшим промышленным проектам в ­Казахстане. Убеждены, что государственная поддержка отечественных производителей – ключ к развитию индустриального сектора республики и укреплению ее экономической независимости, – подчерк­нула Гульмира Баймаганбетова.

Тем не менее, несмотря на значительные производственные успехи и со­временное технологическое оснащение, завод сталкивается с одной из главных проблем – стереотипами потребления. Многие отечественные предприятия по привычке продолжают закупать импортные защитные краски, испытывая недоверие к местному производителю. Этот стереотип сдерживает развитие внутреннего рынка и усложняет выход «ВМП Астана» на новые отраслевые и региональные рынки.

Руководство и топ-менеджмент завода планомерно и последовательно работают над улучшением обратной связи с потенциальными заказчиками, проводят информационные кампании, направленные на повышение доверия к отечественной продукции.

Вот и участники пресс-тура, побывав на предприятии, убедились в высоком уровне организации производства, увидели современное оборудование, обеспечивающее качество продукции.

В целом завод «ВМП Астана» как одно из важных звеньев развития казахстанской промышленности не только снижает зависимость от импортных защитных материалов, но и способствует внедрению современных стандартов качества и безо­пасности в строительстве и эксплуатации промышленных объектов.