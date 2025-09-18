Синтез традиций и технологий

Выдержанный стиль, изящные линии, натуральные, экологически чистые материалы, эргономика в каждой детали – мебель фабрики APRIORI соз­дает атмосферу деловитости и комфорта в интерьерах многих общественных учреждений, национальных и частных компаний по всей стране.

Товарный знак зарегистрирован на территории Казахстана и России. Добиться столь значимых результатов позволила грамотно выбранная бизнес-стратегия. А начиналось все 28 лет назад. Основатель компании Дмитрий Сечкин сразу поднял планку своего производства, решив выпускать мягкую мебель класса люкс.

Для отладки производственных процессов были приглашены специалисты из Беларуси, считающиеся ведущими мебельщиками на территории СНГ, а также инженеры и технологи мебельных предприятий из Италии и Германии.

Зарубежные консультанты давали рекомендации по технологическим вопросам, логистике, организации складов, учили работать с ГОСТами и другой технической документацией. Совместно разрабатывались и внедрялись первые новые модели, осваивались азы работы с кожей и благородными породами дерева. Сотрудники компании прошли стажировку в Италии.

Следующим этапом стало расширение ассортимента мебели, добавились средняя и бюджетная линейки. Около 10 лет назад фабрика наладила выпуск мягкой офисной мебели. В настоящее время ТОО «A.Priori» – не только один из ведущих производителей офис­ной мебели в республике, но и единственная компания в западном Казахстане, которая производит офисные кресла и стулья.

– Производство у нас сертифицировано. Мы имеем индустриальный сертификат, который выдается реально действующим производствам. Это предъявляет особые требования к организации технологического процесса, оборудованию, инструментам, а также к квалификации работников, – рассказывает исполнительный директор Елена Мельникова. – Далеко не каждая мебельная фабрика работает по полному циклу – от разработки дизайна новой модели до ее выпуска. В этом одно из преиму­ществ нашего предприятия. Наряду с серийным производством мы способны выпускать и небольшие партии на заказ. Нам присылают «картинку» и получают мебель, соответствую­щую пожеланиям заказчика. Конкуренция большая как по местным товаропроизводителям, так и по импорту. Но за минувшие годы наработана обширная клиентская база. Люди к нам возвращаются. Так как мы работаем по ГОСТу, гарантия на продукцию составляет полтора года, а в некоторых случаях – для школ – до трех лет.

Слагаемые успеха

На 10 тыс. кв. м производственных площадей разместились цеха и склады. Складские запасы формируются из расчета годового плана выпускаемой продукции. Условия хранения строго соблюдаются как для материалов и комплектующих, так и для готовых изделий.

– Дерево для каркаса обязательно досушивается, как того требуют стандарты. Это то, чему нас учили коллеги из Беларуси, Италии, – поясняет Елена Александровна. – Иначе спустя пару месяцев мебель «поведет», она утратит не только внешний вид, но и функциональность. Готовая продукция складируется в отапливаемых помещениях.

…Мы проходим по светлым, теплым цехам, где производят раскрой и пошив чехлов, деревообработку и сбор каркасов, обив­ку мебели. Контроль качества осуществляется на каждом этапе производства. К примеру, все ткани проверяются на просвет на специальном оборудовании, что позволяет выявить скрытый текстильный брак.

Швейные машины – немецких марок, деревообрабатываю­щие станки – из Германии, Италии, России. При обивке используется немецкий ин­струмент. Станочный парк и другое оборудование в надлежащем порядке поддерживает штат опытных слесарей. Всего на фабрике работают около 90 человек. Многие пришли сюда с не переживших переход к рыночной экономике швейной фабрики им. Клары Цеткин и Уральской мебельной фабрики.

За раскройным столом – Инна Пядочкина, проработавшая в компании 25 лет. Глаз наметан так, что сама, без карты раскроя, знает, как выгоднее ткань разложить. Этими знаниями она делится с ­Ларисой Гвоздевой, опытным раскройщиком, но новичком в мебельной сфере.

Разработчик новых моделей Дауренбек Харисов тоже является наставником для многих коллег в деревообрабатывающем цехе. На фабрике работает около десяти лет, до этого трудился в столярных цехах строи­тельных организаций.

– Работа здесь творческая. Это как конструктор собирать, только детали к нему сначала сам придумываешь, – рассказывает он. – Мне дают габариты будущего заказа, я должен подогнать под него модель с учетом пожеланий заказчика и требований стандартов. В зависимости от сложности и размеров на разработку одной модели требуется пять-семь дней. Нужно учесть повороты, диагонали, полукруги, чтобы не мешал наполнитель, ровно легла обивка.

Виталий Сурганов пришел на фабрику в 20 лет. За четверть века поработал на разных участках производства. Уже пять лет руководит обивочным цехом и сам разрабатывает новые модели. О своей работе говорит, что она «уютная, как мягкая мебель».

– Сегодня не только наше предприятие сталкивается с дефицитом рабочих рук. Молодежь не горит желанием идти на производство. А многие просто не знают, какой профессии учиться и где потом работать, – говорит Елена Мельникова. – Поэтому для старшеклассников проводим экскурсии. Сотрудничаем с колледжами – к нам на производственную практику приходят студенты.

В числе тех, кто после такого «знакомства» трудоустроился на фабрику, – выпускница политехнического колледжа по специальности «столяр и мастер сухого строительства» Венера Николаева. По словам девушки, ей понравились и ­атмосфера в коллективе, и усло­вия работы.

– Это наша обязанность – создать все условия, чтобы работникам было светло, тепло, комфортно, – продолжает Елена Александровна. – Кроме того, в нашей отрасли загрузка зависит от сезона. Несмотря на цикличность производства, мы сохраняем оклад сотрудникам, не отправляем их в вынужденные отпуска.

С прошлого года в мебельной отрасли отмечается заметный спад, в том числе из-за конкуренции с зарубежными товаропроизводителями, торгующими мебелью через маркетплейсы. В Западно-Казахстанской области планы местных компаний серьезно скорректировал прошлогодний паводок, перераспределив бюджетные средства. Но это не повод сбавлять наработанные темпы развития, считают на фабрике. Тем более, когда начинания поддерживаются государством.

Так, в 2024 году Фондом развития предпринимательства «Даму» компании была одоб­рена льготная кредитная линия. В начале нынешнего года часть полученных средств уже потрачена на то, чтобы модернизировать производство офис­ных кресел и стульев. Раньше обтяжка деталей на фабрике проводилась вручную. Использование новых пневматических прессов позволило не только увеличить производительность технологической линии, но и повысить качество изготавливаемой мебели.