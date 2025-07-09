Цена на медь обновила исторический максимум

Экономика,В мире,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Причина - новость о пошлинах на импорт в США

Фото: Shutterstock

Фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex взлетели на 13% во вторник после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении 50%-й пошлины на весь импорт этого металла в США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Рост стал рекордным с 1969 года.

Котировки на закрытие торгов установили новый исторический максимум - $5,69 за фунт.

«Сегодня мы займемся медью», - сказал Трамп на заседании своего кабинета, которое транслировалось по телевидению.

Президент добавил, что считает разумным установить пошлину на уровне 50%.

Позднее министр торговли Говард Латник сказал CNBC, что тариф вступит в силу уже в конце этого месяца или в начале августа.

«Мы ожидаем, что официальное подтверждение о введении пошлины в 50% будет сделано в ближайшие недели, и эта мера вступит в силу в течение 30 дней», - написали аналитики Citi.

Старший аналитик сырьевого рынка в ANZ Дэниэл Хайнс отметил, что из-за ситуации с пошлинами, слухи о которых ходили уже давно, цены на медь в Нью-Йорке на 25% превышают котировки металла в Лондоне. Аналитик назвал такую ситуацию беспрецедентной.

По данным Trade Data Monitor, крупнейшим поставщиком меди в США является Чили. В долларовом выражении на страну приходится порядка 70% всего импорта меди в Штаты. В тройку ведущих поставщиков также входят Канада и Перу.

Накануне Трамп прислал письмо Президенту Казахстана Токаеву о повышении пошлин на 25%.

 

#США #рекорд #биржа #медь

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