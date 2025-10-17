Биржевая цена на драгметалл впервые в истории превысила $4 350 за тройскую унцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По состоянию на 09:16 времени Астаны цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 72,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,69%, до 4 377,44 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум составил 4 391,69 доллара.

Декабрьский фьючерс на серебро на 09:16 времени Астаны дорожал на 0,19%, до 53,395 доллара за унцию.

Ранее стоимость золота впервые превысила $ 4 150 за унцию, серебра — $ 52 за унцию.