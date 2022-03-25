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Ценно доверие народа
Сембек Сейдазимов, председатель Таразского городского общественного совета

Прослушав новое Послание Главы государства народу Казахстана, остался под большим впечатлением.

Предложения, решения и реформы, объявленные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании, окажут существенное влияние на все сферы жизни страны и народа. Не только на политическую, но также общественную и экономическую.

Одно из важнейших решений – децентрализация власти. Считаю, что этот вопрос назрел дос­таточно давно. Сегодня акимы населенных пунктов, по сути, практически ничего не могут решить самостоятельно. Сельские территории финансируются по остаточному принципу, денег на их развитие практически не остается, вот и приходится даже по незначительным вопросам просить помощи. Это неправильно, ведь сельские акимы лучше знают, где арык протекает, где можно выпас сделать, где деревья посадить или какую улицу ремонтировать… Они знают проб­лемные моменты на вверенных им участках, в то время как их вышестоящие руководители не всегда владеют реальной ситуацией на местах, ограничиваясь лишь отчетами.

Именно по этой причине полностью поддерживаю передачу части полномочий маслихатам и местным исполнительным органам. Это откроет широкие возможности для них, но одно­временно означает и значительное повышение ответственности перед населением. Только нужна эффективная система народного контроля – то, чем мы сейчас занимаемся.

Простой член общества зачастую не может высказаться: поделиться своим мнением, выразить свое согласие с чем-то, озвучить сомнение или жалобу. Повезет, если его примут, к примеру, председатель маслихата или заместитель акима. Но, как правило, на этом все заканчивается – проблему проговорили, но от разговоров к конкретному ее решению, к сожалению, переход происходит далеко не всегда, и вопрос остается открытым, ситуация не меняется. Отсюда и возникают недоразумения, растет недовольство населения властью, усугубляется недоверие к ней… Предложенные нововведения, в том числе создание национального курултая, как раз позволят каждому гражданину принимать участие в социальной, экономической и политической жизни страны, достучаться до власть имущих станет гораздо легче. По словам Президента, курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога.

«Наши предки всегда обсуждали и принимали судьбоносные решения всенародно. Свидетельством этого являются великие собрания в Улытау, Ордабасы, Култобе. Мы должны возродить эту демократическую традицию Великой степи, заложившую основы общенационального единства. Поэтому вместо успешно выполнившего свои задачи Национального совета общественного доверия предлагаю создать «Ұлттық құрылтай» (Национальный курултай). Новый институт продолжит работу Нацсовета на общенациональном уровне. Курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога. Он усилит взаимодействие между властью и народом», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Считаю, что это правильный шаг, поскольку все решения должны приниматься вместе с народом.

Что касается выборов депутатов, то могу сказать, что народ на самом деле обычно остается в стороне, не проявляет большого интереса к электоральным процессам этого уровня. Мало кто знает тех, кто баллотируется. Даже сами депутаты или общественники порой не знают некоторых, кто каким-то образом оказался в рядах народных избранников. На мой взгляд, люди должны знать в лицо свою представительную власть и тех, кто выдвигает свои кандидатуры на выборах. Знать, чем они отличились, чем занимаются, что сделали для своего родного края, можно ли ему доверять. А если в эти круги попадают люди, далекие от понимания, как управлять государством, что делать и как работать на своей позиции, то и результат нас ждет соответствующий.

На мой взгляд, предложенные Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым реформы в политической сфере очень своевременны и нужны нашей стране как воздух. Они будут способствовать не только форматированию власти, но и повышению доверия граждан к ней. Последнее особенно важно, поскольку если не будет доверия, то нельзя ждать и поддержки народа. И в этом случае никакие дальнейшие реформы не помогут. По моему мнению, сейчас Казахстаном сделан шаг в верном направлении, и этот путь приведет нас к консолидации граждан и еще большему укреп­лению общественного согласия и единства народа.

Нельзя не согласиться со словами Главы государства о том, что если оставить все как есть, то в скором времени нас ждал бы застой, который никому не нужен, ведь наша страна стремится к постоянному развитию. А коль мы этого хотим, то перемены неизбежны. Они встряхнут всю политическую систему республики, перезагрузят ее и, уверен, дадут новый импульс к развитию, что, безусловно, благоприятно отразится на жизни всех граждан.

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