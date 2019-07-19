​Ценностная основа единства

Проект «Қазақтану» Ассамблея народа Казахстана запустила в 2018 году и намерена активно продолжать начатую в его рамках важную работу – продвижение казахской культуры, истории, философии, духовных ценностей казахского народа. На прошедшей в столичном Доме дружбы конференции «Қазақтану – ел бірлігінің негізі» речь шла о том, на каких направлениях деятельности необходимо сделать акцент, чтобы проект достиг цели – способствовал укреплению единства полиэтничного народа Казахстана на основе общего культурного кода.

Открывая конференцию, заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Жансеит Туймебаев в первую очередь поздравил всех с созданием Нацио­нального совета общественного доверия.

– Это важный шаг по выполнению предвыборной платформы Президента Касым-Жомарта Токаева. Уверен, что эта мера полностью укладывается в логику модернизации страны, диалога государства и общества. Без сомнения, она отражает решимость Президента обеспечить высокую динамику этих процессов. Именно это он демонстрирует с первых дней вступления в должность, – отметил зампред АНК.

Возвращаясь к теме конференции, Жансеит Туймебаев обратил внимание на особую значимость духовного наследия Елбасы, чьи программные статьи на эту тему обозначили глубинные основы и составляющие национальной идентичности, стали ментальным ядром консолидации как самих казахов, так и всего народа Казах­стана. По его словам, национальный код народа страны – это единство и дружба, солидарность и доверие, которые ярко проявляются в повседневной жизни и в дни суровых испытаний, как показал отклик всей страны на трагедию в Арысе.

– Сегодня этот код укрепляет ценности, объединяющие нацию. Мы должны помнить, что наши национальные культурные корни, без которых, как сказал Елбасы Нурсултан Назарбаев, модернизация повиснет в воздухе, должны лежать в фундаменте общей истории. Именно поэтому АНК инициировала масштабный культурно-просветительский проект «Қазақтану». По своему духу и содержанию он полностью соответствует идеям «Рухани жаңғыру». Он нацелен на популяризацию среди этносов Казахстана культуры, истории, философии, духовных ценностей казахского народа. Благодаря проекту на основе взаимопроникновения культур укрепляется ценностная основа национального единства, – подчеркнул Жансеит Туймебаев.

Зампред АНК напомнил о мероприятиях, уже успешно проведенных в рамках проекта, и отметил, что не менее насыщенным будет и предстоящий период – «Қазақтану» будет развиваться и масштабироваться. В него уже включены направления по продвижению программы «Рухани жаңғыру» и Пяти социальных инициатив. Запланирован ряд больших мероприятий, в том числе проект «Мәміле», фестивали «Сохраняя традиции», «Уникальные блюда казахской национальной кухни» и «Ұлт қазынасы», респуб­ликанский конкурс «Сөз маржаны», молодежная экспедиция «Өз еліңді таны». Кроме того, по словам зампреда АНК, одним из лейтмотивов проекта «Қазақтану» станет 175-летие великого Абая.

Участники конференции также поделились мыслями, на каких направлениях необходимо делать акцент АНК. В частности, вице-спикер Мажилиса Владимир Божко отметил, что нужно более энергично включать в систему обучения казахскому языку этнокультурные объединения. Руководитель депутатской группы АНК в Мажилисе Сауытбек Абдрахманов поддержал эту идею, подчеркнув важность роли ассамблеи и национальных культурных центров в повышении мотивации казахстанцев к изучению государственного языка.

По итогам конференции была принята резолюция, в которой определены цели и задачи дальнейшей реализации проекта «Қазақтану».