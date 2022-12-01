Ценовой сговор выявила прокуратура Астаны

Экономика
Диасов Ораз
корреспондент

По результатам проверки установлен ценовой сговор в реализации сжиженного газа между тремя субъектами естественных монополий.

Фото: Kazpravda.kz

В прокуратуре Астаны озвучили итоги проверки всех оптовиков, реализующих нефтепродукты, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Проверку столичные прокуроры провели совместно с территориальным подразделением Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Заместитель прокурора Астаны Б. Миназбаев сообщил, что по результатам проверки установлен ценовой сговор в реализации сжиженного газа между тремя субъектами естественных монополий.

«В отношении вышеуказанных юридических лиц возбуждены административные производства по части второй статьи 159 КоАП РК и направлены в суд. По жалобе одной из компаний протокол признан судом незаконным. Однако, по апелляционному ходатайству прокуратуры Астаны (протесту) постановление суда отменено. Вступление в силу данного судебного акта повлекло бы прекращение всех трех административных дел, при которых государство недополучило бы полмиллиарда тенге», - отметил он.

Постановлением суда недобросовестные монополисты привлечены к административной ответственности с взысканием суммы в доход государства.

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