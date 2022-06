Центр ООН по Целям устойчивого развития планируют открыть в Алматы

16 июня в городе Алматы начал работу Второй региональной саммит по Целям в области устойчивого развития стран Центральной Азии «За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии». Саммит организован Правительством Республики Казахстан в партнерстве с Программой развития ООН в Казахстане при финансовой поддержке Европейского союза и Азиатского банка развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В саммите приняли участие политические лидеры правительств стран Центральной Азии, международные эксперты, представители международных организаций, дипломатических кругов, руководители частного сектора и представители гражданского общества Центральной Азии.

Открывая мероприятие, от имени организаторов с приветственным словом к участникам саммита обратились Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и заместитель Генерального секретаря ООН, помощник Администратора ПРООН Уша Рао-Монари.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что Казахстан привержен достижению Повестки дня 2030 ООН, доказательством чему является включение индикаторов Целей устойчивого развития в национальные стратегии и программы развития. Для реализации принятых обязательств в стране функционирует Координационный совет по ЦУР.

При этом, по словам Премьер-министра РК, на фоне глубоких структурных изменений в мировой экономике возникла необходимость адаптировать национальную политику экономического развития на среднесрочную перспективу.

«В этой связи мы приступили к разработке экономической политики Нового Казахстана при активном участии бизнес-сообщества и экспертов международных организаций. В рамках этого документа вырабатываются новые меры по улучшению инвестиционного климата и предпринимательской среды, сокращению участия государства в экономике, внедрению инноваций и альтернативной энергетики, расширению «зеленого» финансирования», — отметил глава Правительства РК.

Вместе с тем, добавил Алихан Смаилов, особое внимание будет уделено развитию образования и научно-технического потенциала, расширению НИОКР, подготовке квалифицированных кадров для потребностей экономики.

Переходя к следующей теме, Премьер-министр РК подчеркнул, что одним из главных вопросов для многих стран сегодня становится обеспечение продовольственной безопасности. На этом фоне, учитывая, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН считает вероятным дальнейший рост цен на мировом рынке, Казахстан активизирует шаги по развитию потенциала агропромышленного комплекса и повышению его производительности.

По словам Алихана Смаилова, в долгосрочной перспективе вопросы обеспечения продовольствием осложняются и климатическими изменениями, поэтому в Казахстане экологическая повестка занимает одно из ключевых мест.

В завершении своего выступления Премьер-министр РК еще раз подчеркнул, что региональное сотрудничество между странами Центральной Азии является ключевым элементом в вопросах реализации Целей устойчивого развития. В этой связи планируется открыть Центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

«Для достижения прогресса и глобальных целей необходимы решительные действия и тесное партнерство как на национальном, так и на региональном уровнях. Глубоко убежден, что дальнейшее расширение сотрудничества и взаимодействия между нашими странами при активном участии структур ООН будет способствовать построению устойчивой и процветающей Центральной Азии», — заключил Алихан Смаилов.

В формате видеообращения участников саммита также поприветствовала Комиссар Европейского Союза по международному партнерству Ютта Урпилайнен. Комиссар ЕС Урпилайнен подчеркнула приверженность ЕС оказанию помощи Центральной Азии в достижении ЦУР.

По словам госпожи Урпилайнен, для достижения устойчивого развития в постпандемический период необходимы конструктивный диалог, партнерство и решительные действия как на национальном, так и на региональном уровне. Все заинтересованные стороны – государство, бизнес, гражданское общество, научные круги, международные организации – призваны сыграть свою роль в обеспечении принятия необходимых мер для достижения устойчивого развития.

«Этот Саммит по целям в области устойчивого развития в Центральной Азии очень своевременен. Пандемия замедлила прогресс Центральной Азии в достижении ЦУР. ЦУР — это наш общий компас на пути к устойчивому будущему. Позвольте мне подтвердить приверженность ЕС оказанию помощи Центральной Азии в достижении ЦУР», — сказала она.

Комиссар Европейского союза по международному партнерству добавила, что новая стратегия организации поможет соединить Европу и партнеров по всему миру с помощью инвестиций в устойчивую и высококачественную инфраструктуру.

«ЕС поддерживает региональную программу стоимостью 10 млн евро. Это способствует инклюзивному развитию навыков у молодежи, в том числе у возвращающихся мигрантов. Это происходит в дополнение к нашей поддержке профессионального обучения, чтобы помочь диверсифицировать экономику региона. Кроме того, мы готовим проект помощи трудящимся-мигрантам и их семьям. Основное внимание уделяется использованию интеллектуальных цифровых технологий для стимулирования потоков денежных переводов и нового роста», — добавила Ю. Урпилайнен.

Всемирная организация здравоохранения также приступает к реализации второго этапа финансируемой ЕС программы антикризисного реагирования на COVID-19. Это сделает системы иммунизации более устойчивыми.

В свою очередь заместитель Генерального секретаря ООН, помощник Администратора ПРООН Уша Рао-Монари выразила мнение, что успех достижения ЦУР потребует фундаментального изменения пути развития.

«Всего за восемь лет до 2030 года мы должны приложить больше усилий и стремления, чтобы вернуть развитие в нужное русло и двигаться дальше вперед. Для этого необходимы инвестиции в людей, совершенствование социальной защиты, обеспечение качественного образования, создание достойных рабочих мест, переход на возобновляемые источники энергии и обеспечение цифровизации для всех. Такие смелые действия влекут за собой переосмысление системы финансирования ЦУР», — отметила Уша Рао-Монари.

Саммит проходит во время важных геополитических событий. Совокупность чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, экономики, окружающей среды и политики, рекордно высоких цен на продукты питания, энергию и товары, рост процентных ставок и надвигающееся долговое бремя создают дополнительные трудности для восстановления после пандемии COVID-19.

«Пандемия усугубила хрупкость сетей социальной защиты и систем общественного здравоохранения, двойной рынок труда и неравенство в доступе к финансированию. Впервые за поколение мы стали свидетелями неудачи в достижении ЦУР к 2030 году. Глобальная чрезвычайная нищета увеличилась впервые за 20 лет», — добавила она.

Как и в других регионах, пандемия выставила уязвимость экономик Центральной Азии перед внешними потрясениями. Сбои в торговле, снижение потребления и инвестиций, денежные переводы мигрантов, доходы от экспорта нефти и полезных ископаемых сказываются на валовом внутреннем продукте всех стран региона. Малые и средние предприятия и самозанятые особенно уязвимы, поскольку спрос на их услуги резко упал. Успех достижения ЦУР потребует фундаментального изменения путей развития. Всего восемь лет до 2030 года необходимы для более широкого усилия, чтобы «вернуть развитие в нужное русло» и продвигаться вперед. Для этого потребуются инвестиции в людей, расширение социальной защиты, предоставление качественного образования, создание достойных рабочих мест, переход на возобновляемые источники энергии и обеспечение цифровизации для всех. Столь смелые действия требуют переосмысления системы финансирования ЦУР.

«В новом Стратегическом плане ПРООН на 2022–2025 годы мы обязуемся достичь цели по избавлению от бедности 100 млн человек. В рамках Глобального акселератора занятости и социальной защиты, поддерживаемого в партнерстве с другими агентствами ООН, ПРООН стремится к массовому расширению социальной защиты и созданию достойных рабочих мест в сфере ухода, цифровой и зеленой экономики», — подчеркнула заместитель Генерального секретаря ООН, помощник Администратора ПРООН.

Кроме того, в следующем четырехлетнем плане особое внимание будет уделено содействию устойчивому финансированию и инвестированию с воздействием на развитие. Стоит амбициозная цель по поощрению инвестиций в размере более $1 трлн государственного и частного капитала в ЦУР. Масштабное использование финансирования требует государственно-частных партнерств, которые ориентированы на долгосрочное и преобразующее воздействие, а не только на получение прибыли. ЦУР обеспечивают необходимую основу для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Включение национализированных ЦУР в планы развития страны, создание руководящих структур по национальному устойчивому развитию и подготовка добровольных национальных отчетов являются демонстрацией приверженности правительств стран Центральной Азии укреплению мира, обеспечению процветания людей и защите планеты. Большинство ЦУР носят трансграничный характер и не могут быть решены без совместных усилий и регионального сотрудничества. Центрально-Азиатская платформа ЦУР, финансируемая ЕС и реализуемая ПРООН, предназначена именно для этого, выступая в качестве платформы для трансграничного взаимодействия, взаимного обучения и региональной координации между правительствами, Европейским союзом, международными финансовыми организациями, частным сектором, ПРООН и другими агентствами ООН.

Учитывая многогранный характер проблем развития и взаимосвязи ЦУР, большинство правительств, вероятно, будут стремиться пересмотреть свои среднесрочные планы развития и показатели эффективности, а также учитывать новые реалии, когда речь идет о финансировании развития. Взаимосвязанный характер ЦУР требует комплексных решений, а не разрозненных отраслевых подходов. Это особенно необходимо на местном уровне.

В заключение выступления Уша Рао-Монари сказала, что условия постоянного партнерства и комплексных усилий необходимы, если регион хочет добиться значительного прогресса в достижении ЦУР и ускорить восстановление после пандемии. ПРООН обязуется поддерживать благоприятную среду для создания такого синергетического эффекта путем развития сотрудничества между странами и учреждениями в Центральной Азии.

Также она выразила надежду на то, что на этом саммите будут намечены новые пути к более тесному трансграничному и региональному сотрудничеству.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, начиная свое выступление, выразил признательность Программе развития Организации Объединенных Наций и Европейскому союзу за поддержку и содействие в проведении мероприятия.

«За последние почти два с половиной года мир ощутил на себе тяжелые последствия распространения COVID-19, которые затронули все без исключения сферы жизнедеятельности государства и общества. И сегодня крайне важно, что мы собрались обсудить пути постпандемийного восстановления наших стран. Вне всякого сомнения, на этом пути ключевым фактором будет принятие действенных мер по достижению Целей устойчивого развития», — сказал А. Арипов.

Он отметил, что Узбекистан и в условиях пандемии продолжал выполнять взятые на себя обязательства в рамках ЦУР и достиг существенных результатов. Страна, эффективно используя имеющиеся внутренние резервы и привлекаемые внешние заимствования, не только смогла оперативно сформировать антикризисный фонд, но и выйти из пандемийного кризиса с минимальными потерями и положительным экономическим ростом.

Кроме того, принятая недавно по инициативе Президента Республики Узбекистан Стратегия развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы охватывает все ключевые цели. Одной из главных задач является сокращение вдвое уровня бедности к 2026 году. Положения этого программного документа тесно связаны и гармонизированы с Национальными целями и повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

«Правительство Узбекистана ставит перед собой весьма амбициозную, но вполне выполнимую задачу по вхождению в первую группу Стран с доходом выше среднего к 2030 году. В этих целях нам предстоит обеспечить рост ВВП на душу населения в 2,5 раза и в целом темпы ежегодного увеличения ВВП на уровне 6-7%. Вместе с тем мы намерены обеспечить инклюзивность повышения благосостояния населения и развитие человеческого капитала», — подчеркнул Премьер-министр Узбекистана.

Реализация этих целей, в первую очередь, будет обеспечена за счет трансформации коммерческих банков и приватизации госпредприятий, реформы земельных отношений, либерализации энергетического рынка, модернизации сельскохозяйственной сферы, активного внедрения «зеленых» и цифровых технологий. Отдельно глава Правительства Узбекистана выделил, что в основу всех реформ в республике заложен главный принцип, при котором интересы человека превыше всего. Этот приоритет в полной мере отражает ключевой принцип повестки дня в области устойчивого развития ООН «Не оставить никого позади» (Leaving no one behind).

Абдулла Арипов озвучил некоторые предложения по повышению эффективности достижения ЦУР:

– во-первых, последовательное реформирование роли государства, сократив его участие в экономике — повышение эффективности управленческой деятельности органов власти, их подотчетность перед гражданами, обеспечение прозрачности принятия решений, борьба с коррупцией, активное внедрение электронного правительства;

– во-вторых, стимулирование роста частного сектора и создание устойчивых и качественных рабочих мест — улучшение механизмов распределения земельных, трудовых и финансовых ресурсов, совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере, уделяя внимание защите прав работников;

– в-третьих, принятие совместных упреждающих мер по решению проблем продовольственной безопасности, смягчению негативного влияния резкого роста мировых цен;

– в-четвертых, направление совместных усилий на развитие альтернативных транспортных коридоров, создание новых цепочек добавленной стоимости в таких направлениях, как производство продовольственной, текстильной, фармацевтической, машиностроительной продукции и в других отраслевых направлениях;

– в-пятых, инвестирование в программы развития человеческого капитала, продвигая масштабные реформы в области здравоохранения и образования, реализации национальной стратегии гендерного равенства;

– в-шестых, принятие действенных шагов в области инклюзивного «зеленого» перехода, включая «обмен знаниями» и «зелеными» инвестициями.

«Одновременно «зеленый» переход не должен создавать шоков для развивающихся экономик и уязвимых слоев населения. Важно направить усилия на развитие «зеленой» энергетики, внедрение инноваций и цифровых технологий, модернизацию инфраструктуры», — сказал Абдулла Арипов.

По его словам, Узбекистан намерен увеличить к 2030 году долю возобновляемых источников энергии до 25% в общем объеме производства электрической энергии (сегодня этот показатель составляет 0,5%). В ближайшие годы планируется построить солнечные электростанции общей мощностью 5000 МВт и ветровые электростанции общей мощностью 3000 МВт.

Также поставлена задача по переходу до конца текущего года всех государственных учреждений и компаний на возобновляемые источники энергии. Вводятся нормы по обязательному внедрению альтернативных источников энергии и энергосберегающих технологий в строительстве социальных, инфраструктурных и жилищных объектов в рамках реализуемых госпрограмм.

Вместе с тем нужно эффективнее управлять природными ресурсами, принять меры по дальнейшему снижению выбросов парниковых газов, улучшить систему управления рисками стихийных бедствий. Узбекистан решительно настроен на достижение целей Парижского соглашения.

Также Премьер-министр Узбекистана напомнил о том, что актуальной в повестке дня остается экологическая катастрофа Аральского моря. Под эгидой ООН важно продолжать наполнение практическими проектами деятельность многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья. Этому будет способствовать активная реализация принятой в прошлом году по инициативе руководства республики резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий».

«Узбекистан готов расширять продуктивное практическое взаимодействие с Программой развития ООН, Европейской экономической комиссией, Всемирной организацией здравоохранения, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, ФАО и другими международными структурами. Мы заинтересованы в продолжении интенсивных контактов и обменов, углублении сотрудничества и реализации совместных мероприятий для достижения Целей устойчивого развития в Узбекистане, направленных, прежде всего, на улучшение качества жизни и повышение благосостояния населения», — сказал он.

Акылбек Жапаров, председатель Кабинета министров Кыргызстана, выразил приверженность осуществлению международной повестки в области устойчивого развития. Он отметил своевременность созыва регионального форума по обзору реализации Целей устойчивого развития.

«Очевидно, что из-за пандемии коронавируса и ее негативных социально-экономических последствий мы отстаем от графика реализации ЦУР. Обнадеживает, что общими усилиями мы купировали коронавирусную угрозу мерами вакцинации и защищаем жизни и здоровье наших граждан. Сейчас нашей общей целью является коллективное продвижение вперед в достижении ЦУР и закрепление достигнутых результатов.

Кыргызская Республика привержена осуществлению международной повестки в области устойчивого развития и придерживается глобального обязательства «не оставить никого позади». Цели устойчивого развития учтены в мерах государственной политики и интегрированы в Национальную стратегию развития Кыргызстана до 2040 года. В настоящее время по 140 из 232 глобальных индикаторов ЦУР выработаны национальные аналоги», — сказал Акылбек Жапаров.

Он продолжил, что в июне текущего года в рамках визита первого заместителя Генерального секретаря ООН Амины Мохаммед в Кыргызскую Республику подписана Рамочная программа ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы, которая призвана оказать содействие усилиям страны по достижению Целей устойчивого развития. Согласно добровольному национальному обзору по реализации ЦУР, проведенному в 2020 году, Кыргызстан достиг 50% всех индикаторов ЦУР, установленных ООН.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что, определяя национальные приоритеты в достижении Целей, Кыргызская Республика уделяет особое внимание негативному влиянию изменения климата на уникальную горную природу страны. В прошлом году на общих дебатах Генассамблеи ООН, 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии в Куньмине и климатическом саммите в Глазго республика информировала мировое сообщество о губительных последствиях изменения климата на горные ледники и биоразнообразие.

Председатель Кабмина призвал международных партнеров поддержать усилия Кыргызстана и горных стран по достижению Целей устойчивого развития.

С тематическими выступлениями на саммите также выступил ряд экспертов мирового уровня, среди которых известный экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (США) Джеффри Сакс, старший научный сотрудник программы «Глобальная экономика и развитие» Брукингского института (США) Йоханнес Ф. Линн, профессор Колумбийского университета (США) и университета Sciences Po (Франция) Шив Сомшвар, директор Федерального центра конкурентоспособности и статистики ОАЭ Ханан Ахли, Исполнительный директор и председатель правления Эстонской Академии электронного управления Ханнес Асток и другие.