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Центральная Азия и Афганистан – это наш общий дом!

В Душанбе прошла международная конференция по Афганистану: Совет по стратегическим вопросам Индийского института управления Rohtak в сотрудничестве с Таджикским национальным университетом провели 2-дневную конференцию на тему «Рамки взаимодействия: Афганистан в центре внимания стран Центральной и Южной Азии.» (4-5 марта 2022 г.)

В настоящее время Афганистан переживает сложный период, связанный со сменой правительства.

Эта ситуация характеризуется изменением потоков экономической и финансовой поддержки населения. Заморожены активы страны, отсутствуют инвестиции, происходит деградация экономической базы государства. B этих условиях страна стоит перед лицом угрозы гуманитарного и продовольственного кризиса.

Все это происходит на фоне усиления международной напряженности, вызванной геополитическими и геоэкономическими конфликтами, что мы сейчас наблюдаем в Украине. Происходит слом системы глобальной безопасности. Произошла девальвация глобальной ответственности ключевых мировых игроков. Эти тенденции усилили такие важнейшие вызовы и угрозы для человечества, как бедность, неравенство между развитыми и развивающимися странами.

В этих условиях Казахстан призывает Центрально-азиатские страны оказать поддержку народу Афганистана.

Как вы знаете, Президент Казахстана К.К. Токаев регулярно поднимает вопросы о ситуации в Афганистане, в частности, насчет обеспечения стабильности защиты прав граждан в Афганистане, защиты прав верующих в Афганистане, оказания экономической и гуманитарной помощи. Это очень важные вопросы сейчас, особенно для близлежащих стран. Мы – центральноазиатские страны – граничим с Афганистаном. Центральная Азия – это наш общий дом. Поэтому, конечно, этот вопрос сегодня в Казахстане серьезно обсуждается. Мы представители гражданского сектора Казахстана работаем с нашими соседями, международными организациями для того, чтобы способствовать стабильности, безопасности в Афганистане, а также, чтобы предотвратить возможный гуманитарный кризис в этой стране. Это очень серьезная, очень острая проблема. Здесь нужно объединять усилия. И в этом плане, конечно, мы заинтересованы объединять усилия с международными организациями, религиозными организациями, активно работать с другими странами для того, чтобы рано или поздно ситуация в Афганистане стабилизировалась. И в этом плане, конечно, мы настроены на плодотворное и продуктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.

Руслан Казкенов – председатель ассоциации Civic Peace (Гражданский мир) – участвовал в конференции. Он уверен, что  вместе мы сможем активизировать реализацию данных инициатив и достигнем больших успехов.

Руслан Казкенов находился в конце февраля 2022 года в Кабуле, где обсуждал с властями страны возможность организации гуманитарной помощи.

Представители Движения Талибан выражают заинтересованность в установлении добрососедских отношений с нами. Надеются на реализацию совместных гуманитарных, сельскохозяйственных проектов, которые могут служить своего рода драйверами роста экономики страны.

Нам необходимо сотрудничать в этих направлениях, совместно решать вопросы безопасности, экономики, экологии, рационального водопользования трансграничных рек.

Наша общая цель – это поиск решений через сотрудничество. 

Как отметил в ходе одного из своих выступлений Президент Казахстана К.К. Токаев: "Сегодня решается дальнейшая судьба нашего общего дома – Центральной Азии. На уровне наших стран и организаций следовало бы построить "гуманитарный" мост помощи народу Афганистана".

Насущными для Афганистана и Центральной Азии остаются такие вызовы, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик.

Все эти факторы прямо или косвенно представляют серьезный вызов устойчивому развитию наших стран.

Поэтому крайне важно укреплять наше единство, не допускать ненужной конкуренции друг с другом.

Конкуренция на международных площадках идет во вред нашим национальным интересам. Решающую роль в дальнейшем сближении наших народов играет гуманитарное, экономическое взаимодействие.

Поэтому важно сохранять и укреплять вазимовыгодные связи, а также постоянно наполнять наше взаимодействие новым содержанием.

Наша главная цель – превратить Центральную Азию в стабильный, экономически развитый, процветающий регион.

Но без решения актуальных проблем Афганистана этой цели не достичь.

Только в духе дружбы, добрососедства, взаимного доверия мы сможем с честью преодолеть все сложности и достичь этой благородной цели.

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