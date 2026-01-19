Цены на золото и серебро вновь бьют рекорд

Экономика,В мире,США
113
Айман Аманжолова
корреспондент

После заявлений президента США Трампа о новых 10-процентных пошлинах для восьми европейских стран из-за Гренландии резко возросли цены на золото и серебро. Цена на золото выросла до 4 690 долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Утром в понедельник, 19 января, после начала биржевой недели на азиатских фондовых рынках цена на золото, являющееся ключевым активом в периоды потрясений, достигла пика в 4 690,59 доллара, а на серебро - 94,12 доллара.

Одновременно большинство фондовых рынков упали на фоне новых опасений о возможном начале торговой войны. Японский Nikkei снизился на 1,4%, а самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии сократился на 0,3%. Курс доллара упал по отношению к иене и швейцарскому франку, в то время как евро и фунт стерлингов выросли, а цены на нефть остались на прежнем уровне. 

Дональд Трамп 17 января объявил, что с 1 февраля для Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции будет действовать 10-процентный тариф на товары, которые поставляются в Соединенные Штаты.

По словам президента США, с 1 июня пошлины возрастут до 25 процентов. Тарифы будут введены в дополнение к уже действующим, уточнило агентство Reuters. Сборы "будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полной и окончательной покупке Гренландии", заявил Трамп, добавив, что США "пытались осуществить эту операцию более 150 лет", но Дания отказывалась.

 

 

#серебро #рекорд #золото #цена

