США подняли тарифы для ряда стран Европы из-за Гренландии

США,Европа
Президент США объявил о решении повысить пошлины на товары из Великобритании, Франции, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Нидерландов в два приема уже с 1 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

«С 1 февраля 2026 года все вышеупомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будут облагаться 10-процентными пошлинами на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года тариф будет увеличен до 25%. Эти пошлины будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о полной и окончательной покупке Гренландии», - написал президент Трамп в своей соцсети Truth Social.

Учения, организованные странами НАТО в Гренландии на фоне обсуждения притязаний США на остров, Трамп назвал «очень опасной игрой».

«Это очень опасная ситуация с точки зрения безопасности и выживания планеты. Страны, которые играют в эту очень опасную игру, создали уровень риска, который не является приемлемым. Поэтому для защиты глобального мира и безопасности необходимо принять решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов», — написал Трамп.

Также он напомнил о финансовом участии Вашингтона в делах Дании и европейских стран, отметив важность сегодняшней его идеи о контроле над Гренландией как "вопросе национальной безопасности".

 

#США #пошлины #Трамп #Европа

