В Правительстве состоялось очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова.

На заседании, как сообщает пресс-служба главы Правительства, рассмотрены вопросы по развитию строительной отрасли. Министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев проинформировал, что в текущем году в Казахстане ожидается строительство 15,1 млн кв. метров жилья. На реализацию проектов жилья и льготного кредитования будет направлено 492 млрд тенге, на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры – 1,4 трлн тенге.

Также отмечено, что наблюдается стабилизация цен на строительные материалы: на арматуру стоимость снизилась на 3%, газоблок – на 3%, стекло – на 17,6%. Совместно с бизнес-сообществом прорабатываются оперативные и системные меры в части государственных закупок и по развитию коммерческого ­жилья. Основной акцент поставлен на рассмотрение механизма администрирования строительных процессов (выдача разрешений на строительство, архитектурно-планировочного задания и согласования эскизного проекта) и другие актуальные вопросы.

Следующее заседание Оперативного штаба состоится 21 марта.