Цифровая эпоха требует новых конституционных гарантий
Беседовала Лаура Тусупбекова
Цифровизация меняет не только экономику и технологии, но и сами общественные отношения. Поэтому вопрос защиты прав человека в цифровой среде выходит на уровень Основного закона страны. Почему Конституции приходится адаптироваться к новым реалиям, нужны ли «цифровые права» и как государство собирается защищать персональные данные граждан в эпоху искусственного интеллекта, рассказала депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина СМЫШЛЯЕВА.