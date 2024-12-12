Цифровая гигиена: простые принципы защиты от кибермошенников

Специалисты советуют не подключаться к общедоступным точкам Wi-Fi для использования банковских счетов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об основных правилах цифровой гигиены в целях защиты от мошенников рассказали в АРРФР, передает Kazpravda.kz

Утрата конфиденциальных данных часто приводит к их незаконному использованию третьими лицами. Преступники придумывают различные уловки, в том числе фишинговые, чтобы получить информацию о финансовых счетах.

Важно соблюдать простые правила цифровой гигиены:

- не распространяйте копию документа, удостоверяющего личность, не раскрывайте полные данные банковской карты, особенно трехзначный код на обороте, код SMS и другую личную информацию;

- не переходите по сомнительным ссылкам и не скачивайте нелицензионные приложения из неизвестных источников;

- регулярно проводите «очистку» цифрового пространства и пользуйтесь антивирусом, сканируйте почту, удаляйте спам, подозрительные письма, блокируйте их отправителей, отписывайтесь от нежелательных рассылок и развлекательных подписок в социальных сетях, периодически очищайте кеш, чтобы удалить ненужные данные;

- не используйте один пароль для всех сервисов, так кибермошенники могут получить доступ к вашим учетным записям;

- используйте надежные и разнообразные пароли. Если пароль состоит из имени, фамилии, даты рождения или других персональных данных, то его надежность низкая.