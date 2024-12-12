Цифровая гигиена: простые принципы защиты от кибермошенников

Банки и финансы, Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Специалисты советуют не подключаться к общедоступным точкам Wi-Fi для использования банковских счетов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об основных правилах цифровой гигиены в целях защиты от мошенников рассказали в АРРФР, передает Kazpravda.kz  

Утрата конфиденциальных данных часто приводит к их незаконному использованию третьими лицами. Преступники придумывают различные уловки, в том числе фишинговые, чтобы получить информацию о финансовых счетах.

Важно соблюдать простые правила цифровой гигиены:

- не распространяйте копию документа, удостоверяющего личность, не раскрывайте полные данные банковской карты, особенно трехзначный код на обороте, код SMS и другую личную информацию;

- не переходите по сомнительным ссылкам и не скачивайте нелицензионные приложения из неизвестных источников;

- регулярно проводите «очистку» цифрового пространства и пользуйтесь антивирусом, сканируйте почту, удаляйте спам, подозрительные письма, блокируйте их отправителей, отписывайтесь от нежелательных рассылок и развлекательных подписок в социальных сетях, периодически очищайте кеш, чтобы удалить ненужные данные;

- не используйте один пароль для всех сервисов, так кибермошенники могут получить доступ к вашим учетным записям;

- используйте надежные и разнообразные пароли. Если пароль состоит из имени, фамилии, даты рождения или других персональных данных, то его надежность низкая. 

«Надежный пароль обычно представляет собой комбинацию из 10 и более символов без непосредственной смысловой нагрузки, состоящий из букв, цифр и специальных символов в разных регистрах, например — Rgylj@U64i. Не подключайтесь к общедоступным точкам Wi-Fi для использования банковских счетов. Вы можете невольно использовать поддельные сертификаты безопасности, предоставив злоумышленникам доступ к мобильному банкингу и другим сервисам. Не делитесь своими данными с незнакомыми людьми, даже если они представляются сотрудниками банка, социальных служб или правоохранительных органов», - предупредили эксперты. 

#АРРФР #кибермошенники #цифровая гигиена

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