Цифровые процессы модуля «Vet Monitoring» апробируют в Павлодаре

В рамках пилота апробируются два цифровых процесса: «от государственной границы – до пункта назначения» и «от рождения – до продукции»

Фото: пресс-служба правительства РК

Пилотный проект по цифровой прослеживаемости животноводческой продукции презентовали заместителю премьер-министра РК Серику Жумангарину в Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Задача проекта – апробировать и запустить модуль «Vet Monitoring» в информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных» и Модуле ветеринарной безопасности ИС ЕАСУ.

В рамках пилота апробируются два цифровых процесса: «от государственной границы – до пункта назначения» и «от рождения – до продукции». Демонстрация работы информационных систем прошла на территории фермерского рынка «Жайлау». На прилавках уже можно купить мясо и через QR-код узнать информацию о происхождении мяса.

Принцип действия процесса «госграница – пункт назначения»: при прибытии на ветеринарный контрольный пост Шарбакты груз с мясом, молоком или другой животноводческой продукцией с пунктом назначения Алматы проходит ветеринарный надзор. Госветинспектор вносит сведения в информационную систему, формирует акты досмотра с QR-кодом, подтверждающим легитимность ветеринарного сертификата, и направляет уведомление территориальным инспекциям о прохождении подконтрольного груза до его места назначения.

«Если при проведении ветеринарного надзора провели отбор проб, в лабораторию отправляется соответствующее уведомление. Машина с грузом после отбора движется дальше, не дожидаясь результатов экспертизы, которые могут прийти через несколько дней. Результат лабораторного исследования будет содержаться при сканировании QR-кода в акте отбора. Если в пробах находят отклонения от норм, вводятся ограничения на реализацию», — разъяснил механизм процесса вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Процесс «от рождения – до продукции» оцифровывает весь функционал ветеринарно-санитарной экспертизы: от убоя животного и проведения экспертизы до реализации на рынке. Он также включает выдачу справок необходимых форм, проведение экспертизы и формирование QR-кода в местах реализации.

Презентованные процессы в модуле «Vet Monitoring» обеспечивают прозрачность, значительно сокращают количество процедур, предотвращают убой животных без проведения ветеринарного осмотра и экспертизы. Кроме того, можно вести полный, достоверный учет поголовья скота и обеспечить его цифровую прослеживаемость. Пилотный проект продлится до 31 марта 2024 года.

На сегодня в информсистеме ЕАСУ доступны государственные услуги на присвоение учетных номеров откормплощадкам, убойным пунктам, местам хранения, переработки мяса и реализации животных, продукции и сырья, а также организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок.