Туда уходят спектакли

Елена Ульянкина
Музей музыкального театра хранит память о тех, кто сделал оперетту и мюзикл популярными

Куда уходят спектакли пос­ле того, как их выводят из репертуара? Со сцены они переселяются в театральные музеи, где живут в его экспонатах – фотографиях, афишах, программках, эскизах декораций, костюмах, дипломах и наградах актеров. И музей Карагандинского академического театра музыкальной комедии здесь не исключение. Его создал заведующий литературной частью Геннадий Матяш в 1998 году. Надо сказать, что к тому времени музыкальный театр уже находился в Караганде. А основали его 25 годами ранее в Темиртау, где он располагался в просторном Дворце культуры металлургов.

– Почему именно в Темиртау? Потому что в то время здесь шла всесоюзная комсомольская стройка – возводили металлургический комбинат, – объясняет руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии Амантай Ибраев. – В Темиртау из всех союзных респуб­лик и даже из Болгарии приехала молодежь, которая нуждалась в культурном досуге. Сюда же шли большие финансовые потоки, поэтому проще было открыть музыкальный театр в Темиртау, а не в Караганде.

Первым спектаклем, который представили публике, стала оперетта Исаака Дунаевского «Вольный ветер». На премьеру пришло так много зрителей, что в зале не хватило мест. Пришлось приносить стулья и создавать дополнительные ряды, чтобы усадить всех гостей. Спектакль длился три с половиной часа, но до закрытия занавеса никто не ушел.

«Вольный ветер» вошел в наш золотой фонд, и каждый год мы открывали сезон именно им, – написал в своих мемуарах первый главный режиссер театра Вадим Григорьев. – В республике появился единственный театр, который может ставить классическую оперетту! А оперетта – это очень увлекательный жанр. Демократичный, доступный, веселый. Если идти по упрощенной схеме, то сюжет классической оперетты – это сказка о любви для взрослых».

О тех событиях 53-летней давности посетителям театрального музея сообщает афиша, выполненная в сине-красной цветовой гамме. Название оперетты на ней напечатано волнистым шрифтом, который создает впечатление, будто буквы сдувает тем самым вольным ветром. К сожалению, оригинальной афиши 1973 года не сохранилось. В музее выставлена копия, напечатанная несколькими десятилетиями позже.

Другой экспонат, который лежит в музее на почетном месте, – это символический ключ от теат­ра. Он, конечно, не золотой, как в сказке о Буратино, но выглядит солидно. Ключ достаточно большой – почти метр в длину – и увесистый, поскольку отлит из металла. На его головке выбита дата «II.X.80». Именно 2 октября 1980 года музыкальный театр переехал из Темиртау в Караганду. Для него построили здание за Дворцом культуры горняков, сое­динив их специально спроектированным переходом. В нем не было большой сцены. Поэтому предполагалось, что артисты будут выступать в зале дворца, который умещает до тысячи человек.

«Это нелепое сооружение никак не вписывалось в единый архитектурный ансамбль Дворца культуры горняков, – вспоминал главный режиссер Вадим Григорьев. – Зато в нем довольно удобно разместился наш театр. Здесь были репетиционные помещения, гримерные, кабинеты, производственные цеха и даже сцена-эстрада с миниатюрным зрительным залом в виде амфитеатра. Таким образом, дом-пристройка стал комфортабельным закулисьем, но не театром».

Отдельный стенд в музее посвящен первым руководителям и артистам музыкального театра. Они приехали в Казахстан из разных уголков СССР. Главного режиссера Вадима Григорьева, работавшего в 70-е годы XX века в Хабаровском театре музыкальной комедии, пригласило Министерство культуры Казахской ССР. Он «утянул» за собой чету именитых солистов-вокалистов Игоря Войнаровского и Нину Симонову. Главный дирижер Павел Ключко, до того как отправиться в Казахстан, служил в Киевском государственном театре оперетты. А главный хормейстер Галина Новикова ради новой должности отказалась от работы в музыкальном театре Йошкар-Олы. Все они были востребованными специалистами, но не побоялись бросить насиженные места, чтобы дарить искусство казахстанцам.

Одним из немногих местных специалистов был главный художник Малик Байкенов. Он проработал в театре почти 40 лет и за это время оформил более 100 постановок. В театральном музее хранятся его макеты декораций к двум спектаклям: оперетте «Марица» и музыкальной комедии «Собака на сене». Это большие черные коробки, которые представляют собой уменьшенную копию сцены. Внутри них миниатюрные декорации, выполненные из картона, бумаги, ткани и проволоки: арки, деревья, фонтан, столик, стулья и парковая скамейка.

– Сейчас есть компьютеры, на которых можно создать 3D-макет сцены, а в советское время такого не было, – продолжает Амантай Ибраев. – Малик Байкенов делал все своими руками: рисовал миниатюрные декорации, вырезал их, клеил, размещал внутри макета. Это очень кропотливая работа, но она была нужна для того, чтобы почувствовать образ спектакля, подобрать материалы, размеры и планировку.

Еще один экспонат, который с гордостью показывают всем посетителям музея, – это решение коллегии Министерства культуры, информации и общест­венного согласия РК о присвоении театру звания «академический». Документ выдан в сентябре 2000 года. Особое звание театр получил за профессионализм, востребованность и значительный вклад в развитие таких жанров, как оперетта, мюзикл и музыкальная комедия. Оно яв­ляется почетным, но никаких льгот и привилегий артистам не дает.

Особое место в музее занимает экспозиция, рассказывающая о фестивалях, которые учредил и успешно проводит театр музкомедии. Один из них – DosStar – рассчитан на взрослую публику и призван популяризировать оперетту и мюзикл. Этот фес­тиваль родился в 2012 году. За 14 сезонов в нем приняли участие более 600 артистов стран СНГ, а также Литвы, Латвии, Болгарии, Польши и Австрии. В музее сохранилась фотография жюри первого фестиваля DosStar, в его состав входили такие мэтры, как народная артистка Беларуси Наталья Гайда и народный артист КазССР Лаки Кесоглу.

Другой фестиваль – «Кукляндия» – это праздник для детей. В музейной экспозиции о нем повествуют два любопытных экспоната-куклы: светлячок, похожий на гнома с грустными глазами, и суровый джигит с пышными усами. Их в Караганду привезли участники фестиваля из Омска и Баку. За семь сезонов сказку детям подарили артисты более 30 кукольных театров из стран СНГ, а также Франции, Чехии, Эстонии, Бразилии, Китая и Ирана. Вы спросите: почему театр для взрослых проводит детский фестиваль? Все просто. Академический театр музыкальной комедии прививает любовь к искусству и юным зрителям, поскольку в него входит театр-студия кукол «Буратино».

Большинство экспонатов теат­рального музея – это фотографии с яркими эпизодами из спектак­лей, которые в разные годы шли на карагандинской сцене. За 53 года здесь осуществлено более 300 постановок, в числе которых такие шедевры мировой классики, как «Баядера» и «Сильва», «Принцесса цирка» и «Цыганский барон», «Летучая мышь» и «Веселая вдова», «Король вальса» и «Соломенная шляпка». Многие из них уже не присутствуют в репертуаре, но спектакли живут в музейной тиши, где у каждого посетителя есть возможность заглянуть в мир искусства.

