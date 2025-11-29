Туман накроет большинство регионов страны
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, передает Kazpravda.kz
По данным «Казгидромет», завтра на территории Казахстана ожидаются следующие опасные метеорологические явления:
туман накроет большинство регионов Казахстана;
снег, осадки, метель будут на севере и востоке страны;
гололед ожидается на севере, востоке и западе;
усиление ветра с порывами до 15–22 м/с почувствуют жители северных, восточных и центральных областей.
Будьте осторожны, следите за прогнозами погоды и при необходимости звоните на номер 112.