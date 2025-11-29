Туман накроет большинство регионов страны

Погода
7

Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

По данным «Казгидромет», завтра на территории Казахстана ожидаются следующие опасные метеорологические явления:

туман накроет большинство регионов Казахстана;

снег, осадки, метель будут на севере и востоке страны;

гололед ожидается на севере, востоке и западе;

усиление ветра с порывами до 15–22 м/с почувствуют жители северных, восточных и центральных областей.

Будьте осторожны, следите за прогнозами погоды и при необходимости звоните на номер 112.

#Казгидромет #прогноз погоды #штормовое предупреждение

Популярное

Все
Увидеть вечное в простом
Зажжен огонь зимних Игр
Общие страницы истории
Кубок мира-2026 от World Boxing
Воспитание защитника Отечества
Книги объединяют народы
Что едят наши дети?
Различают только по погонам
Стартует первый падел-тур
Путь к лидерству и финансовой стабильности
Новое достижение Дастана Сатпаева
В основе успеха – кооперация науки и производства
АСП: усилен контроль
О качестве и количестве военных кафедр
Зоркий взгляд и острый ум
Изучать язык, культуру и традиции через музыку
По принципу целевого финансирования
Новая экономическая политика и экспорт
Летописцы эпохи
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Новый центр мировой металлургии
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Метростроевцы ускоряют темп
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Наращивая транзитный потенциал страны
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Какая погода будет на выходных в Казахстане
Более 50 человек погибли из-за наводнений на Шри-Ланке
На Техас обрушился торнадо
На Филиппины вновь обрушился мощный ураган

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]