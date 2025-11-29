Фото: МЧС РК

По данным «Казгидромет», завтра на территории Казахстана ожидаются следующие опасные метеорологические явления:

туман накроет большинство регионов Казахстана;

снег, осадки, метель будут на севере и востоке страны;

гололед ожидается на севере, востоке и западе;

усиление ветра с порывами до 15–22 м/с почувствуют жители северных, восточных и центральных областей.

Будьте осторожны, следите за прогнозами погоды и при необходимости звоните на номер 112.