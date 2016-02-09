Турецкий вектор

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В ходе встречи были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества, включая укреп­ление политического диалога и культурного обмена, развитие связей в области транс­порта, энергетики, туризма и строительства инфраструктуры, сообщила пресс-служба Президента.

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Глава государства отметил, что визит А. Давутоглу свидетельствует о важности турецкого вектора во внешней политике нашей страны.
– В этом году Казахстан отметит 25-летие своей Независимости. С первых дней своего суверенитета мы прикладываем все усилия для сближения наших братских народов. Тесно работая все эти годы с руководством вашей страны, мы восстановили когда-то утраченные на много лет связи между Казахстаном и Турцией. Я был инициатором создания Тюркского совета. Сегодня в Астане работает Меж­дународная тюркская академия, где ученые исследуют культуру и историю, общую для наших стран. Значение Турции для Казахстана очень велико, и от политики сотрудничества мы никогда не откажемся, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Президент подчеркнул, что растущая геополитичес­кая напряженность вокруг Турции оказывает влияние и на нашу страну.

– Сегодня необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации. Многие причины происходящего по-прежнему остаются неясными. Конфликты в Сирии и Ираке показали отсутствие единства между мусульманами. Мы приблизились к тому моменту, когда возможен ранее предрекавшийся на Западе конфликт между суннитами и шиитами. Для нас также большой проблемой стал кризис в отношениях между Турцией и Россией. Обе страны являются нашими важными союзниками и партнерами, – сказал Глава государства.
В свою очередь А. Давутоглу отметил, что поездки в Казахстан он всегда расценивает как прибытие к себе на Родину. Также Премьер-министр Турции поздравил казахстанский народ с наступающим 25-летием Независимости и поблагодарил Нурсултана

Назарбаева за большой вклад в укрепление двусторонних отношений.

– Отношения между Казахстаном и Турцией интенсивно развиваются по всем направлениям. Мы реализуем совместные проекты в транспорт­ной, энергетической и других сферах. Укреп­ляются и торговые связи. Если Турция – это «двери» в Европу, то Казахстан для Турции – путь на евразийское пространство, – сказал А. Давутоглу.

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