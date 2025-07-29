В Катон-Карагайском районе экстренная медпомощь потребовалась туристке. Происшествие произошло во время тура к горе Белуха

Фото автора

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, во время многодневного похода группы по популярному маршруту 28-летняя девушка получила травму ноги. Ей понадобилась экстренная помощь, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Врачи Центра медицины катастроф осмотрели пострадавшую и оказали первую помощь. Затем в сопровождении спасателей туристку транспортировали в больницу в областном центре», - проинформировали в ДЧС.

Также, 25 июля в ходе поиска в районе Алтай спасатели обнаружили 86-летнего пенсионера, который провел в тайге два дня. Пожилой человек отправился за ягодами, но потерял ориентир.

Как напомнили в ДЧС, организаторам туров необходимо сообщать ЧС-никам данные о маршруте и времени нахождении в пути. С собой следует иметь аптечку, нож, спички, компас, запас воды и еды, мобильный телефон, зарядное устройство.