Астанчанка в Бурабае сорвалась с высоты и погибла

Погибшая хотела сфотографироваться и не удержалась на месте.

Фото: Kazpravda.kz

Акмолинские полицейские проводят проверку по факту смерти молодой женщины, сорвавшейся с горы «Болектау» на территории курортной зоны Бурабай, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 11 июня.

«Предварительно установлено, что днём ранее погибшая вместе с супругом и несовершеннолетними детьми приехала на территорию Бурабайского района из столицы. Во время подъёма на смотровую площадку горы «Болектау» женщина хотела сфотографироваться, однако, сорвалась с высоты 15 метров и при падении ударилась о камень», – рассказали в полиции.

По факту смерти начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства инцидента, добавили в ДП.