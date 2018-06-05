​Турнир, открывающий таланты

За награды будут сражаться 180 спортсменов – 140 мужчин и 40 женщин. Предполагается, что на ринг выйдут представители 16 стран – Беларуси, Индии, Индонезии, Японии, Кыргызстана, Монголии, Китая, Филиппин, России, Швеции, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, США, Узбекистана и Казахстана. Многие из этих государств прислали к нам свои первые составы или ближайшие резервы национальных сборных. И это неудивительно: турнир в Астане с каждым годом становится все более представительным (в прошлом году, например, выступали 10 команд). И потом, на ринге столицы Казахстана тренеры многих коллективов могут проверить своих подопечных, отобрать сильнейших для участия в более крупных международных стартах. Наставники азиатских сборных (а в основном к нам приехали именно они) не скрывают, что надеются в ходе этого турнира еще лучше подготовиться к летним Азиатским играм, которые состоятся в августе в Джакарте (Индонезия).

А накануне первых официальных боев делегации семи стран провели в Астане совместные учебно-тренировочные сборы, активными участниками которых стали тренеры сборной Казахстана, в частности, главный наставник нашей команды Мырзагали Айтжанов. В занятиях участвовали не только боксеры из тех стран, которые заранее приехали в столицу Казахстана именно на президентский турнир, но и мастера кожаной перчатки из Англии. Им достаточно было пообщаться с «коллегами», поучаствовать в совместных занятиях и спаррингах. А в таком представительном турнире, по словам тренера англичан Пола Уолмси, они участвовать пока не готовы – не набрали тот состав, который мог бы успешно выступить на ринге Астаны. Может, в следующем году, если не будут так плотно задействованы в турнире Всемирной серии бокса, спортсмены Англии и выступят в Кубке Президента Казахстана. Пока задача у них – пообщаться, поучиться, посмотреть…

Нелишне перед стартом соревнований напомнить, что в прежние годы в них выступали и побеждали многие ныне известные мастера большого ринга. К примеру, в прошлом году победителями V Кубка Президента РК стали медалисты Олимпийских игр и чемпионатов мира, казахстанцы Ильяс Сулейменов, Василий Левит, Камшыбек Кункабаев, Назым Кызайбай, Дарига Шакимова, серебряными призерами – Жайна Шекербекова, Римма Волосенко и многие другие. Наставники команд-участниц надеют­ся, что нынешний турнир откроет новые имена, даст путевку в большой бокс перспективным молодым атлетам.

Напомним, что с 5 по 8 июня будут проходить предварительные бои, 9 июня – полуфиналы, а 10 июня – финальные поединки. Вход в спорткомплекс «Даулет» свободный, а телевизионные транс­ляции на канале QAZSPORT будут проводиться с 6 по 10 июня.