Турция сняла ограничения на ввоз мясной продукции из Казахстана

Турецкая Республика сняла ограничения на ввоз животноводческой и птицеводческой продукции из Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ РК

С 7 июня снят ряд ограничений по поставкам казахстанской продукции на рынок Турции. В частности, ограничения по птичьему гриппу, действовавшие с 2005 года, а также ограничения по ящуру и нодулярному дерматиту, действовавшие с 2016 и 2022 года соответственно.

В марте 2024 года министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров поднял вопрос барьеров в ходе совещания министров сельского хозяйства стран Организации тюркских государств в г. Тараз.

«Казахстан выражает готовность поставлять высококачественную мясную продукцию и на рынок Турции, Туркменистана и Венгрии. К сожалению, на сегодняшний день рынок Турции практически закрыт для казахстанских поставщиков по линии ветеринарных служб. Хочу отметить, что с текущего года со стороны КНР и РФ подобные ограничения в отношении Казахстана сняты. В этой связи считаем возможным вернуться к рассмотрению данного вопроса и с турецкой стороной», - отметил Айдарбек Сапаров.

Как сообщает пресс-служба МСХ, турецкая сторона, проанализировав предоставленные Казахстаном отчеты, поданные во Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ), высоко оценила усилия и меры, принятые нашей страной для борьбы и ликвидации указанных заболеваний.

«Это решение открывает новые перспективы для агробизнеса Казахстана и возможности по согласованию ветеринарных требований на продукцию животноводства, что станет значимым шагом в укреплении торговых отношений между странами», - говорится в сообщении.

Следующим этапом для продвижения продукции казахстанского животноводства станет согласование ветеринарных требований. Эти вопросы также войдут в перечень тем для обсуждения в ходе визита Айдарбека Сапарова в Турецкую Республику в августе текущего года.

В МСХ напомнили, что для ряда регионов Казахстана все еще действуют ограничения по оспе овец и коз. Для снятия оставшихся барьеров ветеринарная служба МСХ РК принимает необходимые меры.