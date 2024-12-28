Турция восстановит историческую железную дорогу до Мекки

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Турция восстановит части исторической железной дороги Хиджаз в Сирии, воссоединив турецкие железнодорожные линии с Дамаском, заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Ураглоглу на встрече с журналистами, сообщает detaly.co.il.

«Мы быстро оценим ситуацию и предпримем шаги для восстановления железнодорожного сообщения с Дамаском в качестве первого этапа», — цитирует Ураглоглу сайт Middle East Eye. «Есть участки железной дороги, протянувшиеся от Турции до региона Хиджаз. Мы знаем, что эти линии долгое время не работали как часть более крупной сети», — добавил Ураглоглу.

«Имеется существующая инфраструктура… Однако в некоторых регионах, например в Ираке, мы видели, как железнодорожные пути крали и продавали как сырое железо. Мы можем столкнуться с похожими проблемами в Сирии».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил на заседании кабинета министров, что каждый министр с определенным портфелем изучит недостатки и проблемы в сирийской инфраструктуре и предложит помощь новой сирийской администрации.

Легендарная Хиджазская железная дорога была амбициозной мечтой султана Османской империи Абдулхамида II, который в 1900 году задумал железнодорожную линию, соединяющую Стамбул с Меккой.

Названная в честь региона Хиджаз на западе Аравийского полуострова, где находятся два самых священных города ислама — Мекка и Медина, железная дорога была построена на пожертвования мусульман.

Линия, которая уже была связана со Стамбулом, простиралась от Дамаска до Медины с ответвлением в Хайфу в подмандатной Палестине.

В первую очередь, она была предназначена для облегчения паломничества мусульман в Мекку и укрепления османского контроля над отдаленными провинциями. Железная дорога также служила военным транспортным маршрутом для османских войск.

Однако железная дорога часто подвергалась диверсиям, особенно во время поддерживаемого британцами арабского восстания. С началом Первой мировой войны проект был остановлен.

Хиджазская железная дорога так и не достигла своего конечного пункта назначения — Мекки, закончившись в Медине — примерно в 400 км от пункта назначения.