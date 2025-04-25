Рассказать о коллеге и друге

Национальный музей при поддержке Министерства культуры и информации проводит выставку, посвященную 90-летию Михаи­ла Антонюка – заслуженного художника РК, одного из ярких представителей авангардизма эпохи соцреализма и монументального искусства Казахстана.

– Свою жизнь Михаил Антонюк посвятил Казахстану, хотя родился в Украине. Он жил и творил здесь, изучал национальные традиции, культуру, оставив нам в наследство такие потрясающие полотна, как «Аксакал», «Курорт Боровое», «Мангышлак» и многие другие, – отметил на вернисаже ученый секретарь Национального музея Саялбек Гиззатов.

Очень тепло, душевно и эмоционально говорила о творчестве и личных качествах художника первый заместитель генерального директора телеканала «Евразия» Светлана Жалмагамбетова.

– Михаил Яковлевич всю свою жизнь отдал творчеству. Я знала его лично, мы дружили. Талант­ливейший человек, который вышел за рамки студийного художника и оставил свой яркий след в формировании облика Целинограда – будущей столицы независимого Казахстана. Как старожил, я горжусь сегодня нашей Астаной, ставшей одним из красивейших городов мира, – сказала Светлана Жакияновна.

Она напомнила, что в 60–80-е годы работы Антонюка украсили не только активно развивающийся целинный город, но и многие села и райцентры области. Например, особую ценность сегодня имеют сохранившие в Астане мозаики мастера, витраж «Красная птица» в нынешнем визит-центре Коргалжынского заповедника, работы в Доме культуры в Новокубанке.

При этом, с большим сожалением отметила Светлана Жалмагамбетова, безвозвратно утрачены его замечательные литые витражи ввиду сноса в 2000 году Дворца торжественных обрядов. Здание находилось на пересечении улиц Республики и Иманова, было знаковым местом для горожан, и жители столицы до сих пор вспоминают в Сети о бездумно утраченном знаковом архитектурном объекте Астаны.

– Михаил Яковлевич оставил нам более ста произведений – это богатое наследие! Он многое сделал для становления городского Союза художников: 14 лет руководил объединением, и именно тогда при его поддержке заявили о себе многие талантливые молодые авторы. Знаете, он был красив во всех отношениях. Большой художник, интеллигент с высочайшей культурой поведения, настоящий джентльмен, верный товарищ, – вспоминала Светлана Жалмагамбетова.

Хранит в памяти моменты сотрудничества и дружбы с Михаи­лом Антонюком и почетный архитектор Казахстана, академик Международной академии архитектуры Василий Тоскин:

– Творческая память жива, это великое дело! Я знал Мишу, думаю, имею право так его называть, с 1967 года, когда приехал в Целиноград студентом, привез студенческий отряд, а Михаил Яковлевич возглавлял местный Союз художников. Он был очень ответственным человеком. Мне довелось с ним работать над многими объектами, и могу с уверенностью сказать: это художник с великолепным чувством архитектуры, феноменально отточенными чувствами пропорции и цвета. Сейчас, увы, в городе остались лишь две мозаики в хорошем состоянии, требует реставрации витраж в бывшей гостинице «Турист». Но даже эти работы говорят – это был выдающийся художник!

К микрофону выходили и другие коллеги и друзья мастера, чтобы поделиться воспоминаниями, сказать о своих впечатлениях от его работ. Сын же Михаила Яковлевича, художник и дизайнер Ярослав Антонюк, был краток: «Спасибо, что пришли. Уверен, отец видит нас сейчас, и ему эта встреча по нраву».

Запечатлеть эпоху

Михаил Антонюк родился 12 марта 1935 года в украинском селе Туличев Волынской области. Старший ребенок в крестьянской семье, он впитал любовь к искусству от отца Якова Карповича – талантливого музыканта. Детство мальчика пришлось на военные годы, карандашей или красок было не достать, и рисовать он начинал обожженными палочками и угольками. Но получалось так хорошо, что Михаил после окончания школы поступил в Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства.

Завершив обучение и получив диплом, в 1961 году он по комсомольской путевке уехал на целину – в Акмолинск, вскоре переименованный в Целиноград. Тогда, в начале 60-х, в город на Ишиме (с населением чуть более 100 тыс.) прибыли многие молодые талантливые специалисты самых разных профессий, в том числе творческих.

В творчестве начинающего художника Антонюка появились традиционные казахские мотивы, а сильные впечатления от знакомства с казахской культурой вылились в серию картин – «Праздник на озере Тенгиз», «Аксакал», «Праздничная юрта». А потом к ним добавился новый посыл – целина и космос. Так родились картины «Целинная степь», «Целина живет», «Целинный хлеб», «Целинное Приишимье», «Мангышлак», «Земля и космос», «Человек и Земля»…

Михаил Антонюк не просто решил остаться в Казахстане и посвятить себя новому, зримо формирующемуся вокруг миру – совершенно очевидно, что художник всем сердцем полюбил казахстанскую землю, самобытную культуру казахского народа, понимал традиции и обычаи. Иначе – без любви и понимания – было бы невозможно написать эти удивительные, полные жизни, света и цвета, философской глубины картины, которые и сегодня покоряют зрителей колоритом национальных орнаментов, запоминающимися, проникающими в душу образами и, конечно, оригинальной, красочной, контрастной и страстной манерой письма. Такой не было ни у кого в Целинограде, и потому работы Михаила Яковлевича сразу «узнавались» на многочисленных коллективных выставках, проходивших в городе в 60–90-е годы.

Его полотна – это не просто изображения событий и людей. Они отразили эпоху, героизм и трагедии современников, их быт, труд, свершения, чувства. Михаил Яковлевич жил среди своих героев, наблюдал, пропускал через себя, а потом воплощал увиденное и осознанное неимоверно ярко и сочно – палитра его картин широчайшая. Такая глубина цвета, его «крепкость» обоснованы, говорят специалисты, еще и тем, что художник добавлял в краски яичный желток, как в средневековье, дабы защитить полотно от влажности и выцветания.

Картины, мозаики и витражи Антонюка – поистине праздник цвета, буйство красок и эмоций. Многоцветный и оптимистичный мир художника захватывает сразу и не отпускает долго. Люди не спешат уходить из небольшого уютного зала главного музея столицы, где, добавим, само композиционное решение выставки заслуживает отдельных слов восхищения.

Сейчас сохранением наследия мастера занимаются его дети – Ярослав Антонюк и Оксана Фэйган-Антонюк. Несколько лет назад дочь провела реставрацию двух мозаичных панно в старом центре столицы. Мозаи­ки «Печать» и «Космос» были созданы в 1972 году художниками Михаилом Антонюком и Василием Товтиным. Сегодня к зданию бизнес-центра «Оркен», в котором раньше находился полиграфический комбинат, обязательно приходят участники популярных в столице пешеходных экскурсий.

Есть уверенность, что искусствоведы в будущем непременно захотят изучить наследие Михаила Антонюка, разобраться в особенностях его стиля, сочетаю­щего элементы кубизма, советского авангарда и модернизма. А сейчас у нас есть уникальная возможность увидеть замечательные картины художника, которые великолепно отразили насыщенные большими событиями 40–80-е годы бурного ХХ века. Выставка «Художник своего времени» будет проходить в Национальном музее РК до 11 июля.