Тюремную "мафию" осудили в области Абай

Криминал
11

Преступная группа, состоящая из осужденных, занималась вымогательством денег у других отбывающих наказание лиц, передает Kazpravda.kz

Фото: obk.kz

В области Абай вынесен приговор организованной преступной группе

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес приговор участникам организованной преступной группы, действовавшей в стенах исправительного учреждения.

Преступная группа, состоящая из осужденных, занималась вымогательством денег у других отбывающих наказание лиц.

Средства добывались через физическое насилие, психологическое давление и унизительные «собрания», на которых жертв заставляли «добровольно» отказываться от своих денег.

Ввиду сложности и многоэпизодности дело расследовала прокуратура области.

Были установлены девять участников устойчивой организованной преступной группы. По результатам досудебного расследования дело передано в суд по ч.1, 2 ст.262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и п.1) ч.4 ст.194 УК (вымогательство).

Суд признал виновными восемь подсудимых, приговорив их от 8 до 13 лет лишения свободы. Досудебное расследование в отношении девятого участника было прекращено в связи с его смертью до вынесения приговора.

Судебный акт вступил в законную силу.

#суд #область Абай #тюремная мафия

Популярное

Все
Вручены награды лучшим шахматистам
В Москве состоялся творческий вечер памяти казахской поэтессы Марфуги Бектемировой
Трагедия «Малого Октября в Казахстане»
Музыка нового поколения
Единовременную соцвыплату получат пенсионеры
Дети Карлага
Трагедии научили ценить единство
Магди Макулов: богослов и кази
Чтобы детство было счастливым
Не спонсор, а друг
У аграриев горячая пора
Взял кредит и бизнес запустил
Особенности финансовой стабильности
Фестиваль российского кино прошел в Астане в пятый раз
Плей-офф начинается с сенсации
Участники международного фестиваля вели речь об искусстве строительства
Токаев: "Память о миллионах безвинных жертв тоталитаризма священна, поэтому крайне важно, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись"
Не забудем!
А у нас в Шубаре газ!
C опорой на цифровизацию и доверие граждан
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
В Жастаре построили ферму XXI века
Тайна массового захоронения динозавров у «Реки Смерти»: учёные ближе к разгадке
В Павлодаре из-за пожара в такси пострадали четыре человека
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Досаев покинул должность акима Алматы
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе
22 золотые медали завоевали казахстанские боксеры
Бои человекоподобных роботов провели в Китае
Досаев подвёл итоги своей работы на посту акима Алматы
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Бахтияр Вагабзаде и казахская литература
Срезан склон холма, жди оползня…
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Религиозные экстремисты получили длительные сроки в Казахст…
Более 12 тыс. таблеток трамадола изъяли в Туркестанской обл…
В Караганде осудили банду, которая заставляла инвалида попр…
83 ведра марихуаны изъято у жителя Шымкента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]