Тюремные сроки получили виновные в гибели горняков в Шахтинске

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Суд рассмотрел уголовное дело по факту взрыва на шахте имени Ленина и гибели пятерых горняков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Шахтинского горсуда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ответственные за происшествие Л., А., Б., З. органом досудебного расследования обвинялись в нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 277 УК).

Судом установлено, что при проведении работ по бурению восстающих газодренажных и дренажных скважин, из выработки породного бремсберга произошло загазирование метаном предельной нормы с выходом повышенного количества газа и пыли. Далее, вследствие образования искры произошло возгорание газа метана с последующим взрывом. В результате образовавшейся взрывной волны пять шахтеров погибли на месте, четырем причинен средний и тяжкий вред здоровью.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертиз, а также фактическими данными и письменными материалами дела.

Так, суд признал подсудимых Л., А., Б., З. виновными по ч. 3 ст. 277 УК и назначил наказание подсудимому Л. – 5 лет лишения свободы, подсудимому А. - 4 года лишения свободы, подсудимым Б. и З. - по 4 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей сфере на срок 3 года.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность, суд в действиях А. признал наличие на иждивении малолетнего ребенка. В удовлетворении исковых требований потерпевших И., К., С., Ы., Х., Д., Б. отказано.

Санкция статьи, вмененной подсудимым, а именно ч. 3 ст. 277 УК, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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