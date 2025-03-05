Тютелька в тютельку, не придерешься!

Год рабочих профессий
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Насихат Оркушпаева

Работа фрезеровщика требует внимательности и сноровки

фото Игоря Бургандинова

«Определяя параметры будущей заготовки, в системе координат нужно выбрать нулевую точку…» – это мастер по производственному обучению Профессионально-технического колледжа Астаны Даулет Кенесулы объясняет студентам, как работать с симулятором фрезерного станка с числовым программным управлением (ЧПУ). Оборудование установлено в Центре компетенций учебного заведения. Именно здесь, прежде чем приступить к реальным работам по изготовлению конкретных изделий, набивают руку будущие специалисты.

Для людей, далеких от производственных процессов, вряд ли понятен смысл таких выражений, как «подача на зуб», «окружная скорость», «привязка нуля»... Будущим же фрезеровщикам без этой и другой специальной терминологии никак не обойтись.

Даулет Кенесулы – выпускник этого самого технического колледжа. Дип­лом он получил в 2023 году и остался трудиться в стенах родного учебного заведения, хотя ему неоднократно пос­тупали звонки от представителей столичных промышленных предприятий с завидными предложениями о работе.

В своем выборе молодой человек остался непоколебимым. А как иначе? Именно педагоги когда-то разглядели в юноше высокий потенциал, который он несколько раз подтверждал, выигрывая городские и республиканские чемпионаты WorIdSkills. И все это при поддержке сотрудников колледжа. Поэтому, когда ему поступило предложение остаться работать в коллективе, Даулет сразу же согласился.

Он прекрасно понимал, что там, за стенами колледжа – на заводах и предприятиях – заработная плата значительно выше, но все-таки решил: в условиях наблюдающегося нынче в стране дефицита рабочих кадров очень важно кому-то стоять у истоков подготовки профессионалов.

– Еще будучи школьником, думал, что свяжу судьбу с рабочей профессией. В итоге выбрал специальность «технология машиностроения», где очень важны знания в области материаловедения, конструирования и компьютерного моделирования, управления производственными линиями. Если спросите меня, как я отношусь к автоматизации процессов, то однозначно отвечу: положительно. Для оптимизации многих процессов в современном мире внедряются инновации. Та же автоматизация прямо пропорциональна трудовой безопасности, – говорит Даулет Кенесулы.

Специалисты в области технологии машиностроения востребованы во многих сферах – от разработки новых машин и оборудования до обслуживания и модернизации существующих. Важнейшая составляющая профессии – внимательность, ведь малейшая оплошность может привести к непоправимым последствиям.

– Благодаря автоматизации процессов мы создаем изделия при помощи компьютеров. При программировании станков с числовым программным управлением используются специальные коды. И здесь самое главное – правильно выставить парамет­ры. ЧПУ ошибок не прощает. В противном случае нужно будет запускать весь процесс заново, а на крупном производстве такая оплошность может вылиться в кругленькую сумму, так как исходные материалы недешевые. На практике нередки случаи, если смотреть видеоролики в Интернете, когда маленькое изделие стоимостью несколько сотен евро просто ломается при касании, – добавляет молодой человек.

Даулет Кенесулы не только разъясняет своим подопечным нюансы программирования станков с ЧПУ, но и следит за тем, чтобы студенты выполняли все работы внимательно и аккуратно, соблюдая установленные в техническом задании требования. Третьекурсник Алмаз Рахметов – один их тех ребят, кого обучает мастер. При этом педагог возлагает на него большие надежды. Так же как и старшие коллеги, он видит в 19-летнем юноше отличные задатки.

Предрасположенность к профессии когда-то разглядели в пареньке и российские специа­листы, проводившие практичес­кое обучение в колледже. Как результат, Алмаз принял участие в WorldSkills Eurasia, где занял четвертое место. В двух городских соревнованиях профмас­терства, проходивших в Астане (WorldSkills Astana в 2023 и 2024 годах), он занял первые мес­та по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». На республиканском этапе завоевал бронзовую медаль.

Ключевыми факторами успеха на его пути стали поддержка со стороны преподавателей и товарищей, а также курсы повышения квалификации в технопарке при NU. Кроме того, Алмаз прошел практику в Национальном космическом центре, где учился работать с высокотехнологичным оборудованием.

– Никогда не думал, что стану участником таких чемпионатов, – говорит он. – Но когда стал изучать теорию и практику, понял, что мне это действительно интересно. Во время соревнований нужно по чертежу выточить деталь. И здесь очень важно четкое соблюдение параметров. Как говорится, все должно быть тютелька в тютельку. При этом члены жюри особое внимание уделяют и тому, сколько операций (сверление, расточка, резьба, фрезерование) участник может сделать за отведенное время.

Алмаз стал первопроходцем в своей семье, так как до него в роду не было станочников. Однако благодаря маме, которая оказала огромную поддерж­ку, он продолжает развиваться в этой сфере. И теперь уже хорошо понимает, насколько отечественному рынку нужны фрезеровщики, станочники и представители других рабочих специальностей. Об имеющемся сегодня дефиците говорят и Даулет Кенесулы, и второкурс­ники Дмитрий Астанкевич и Батырхан Токсан (юноши так же, как и Алмаз Рахметов, будут станочниками широкого профиля).

– Сегодня буквально перед вашим приходом к нам в колледж обратилось несколько столичных предприятий с просьбой обеспечить их рабочими кадрами. Спрос есть. И заработные платы, скажу вам честно, у рабочих неплохие. Каждые два года к имеющимся окладам добавляется как минимум 35 процентов надбавки. Заработная плата начинающего специалиста на предприятии начинается с 600 тысяч тенге, – отмечает Алмаз, подчеркивая, что любовь к рабочей специальности закладывается в семье путем привития трудолюбия.

#Образование #профессия #NU #фрезеровщик

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