Рука 4-летнего мальчика застряла в мясорубке в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz

В Шымкенте у 4-летнего ребенка рука застряла в мясорубке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города.

"На номер "112" службы спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи 4-летнему ребенку в частном жилом доме по улице Новостройка в микрорайоне Туран. Четверо спасателей, прибыв на место происшествия, установили, что рука мальчика застряла в мясорубке, которую никак невозможно вытащить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели, используя гидравлические и слесарные инструменты, разрезали мясорубку и освободили руку ребенка. В связи с необходимостью оказания медицинской помощи его передали медработникам, прибывшим на место происшествия.

"За минувшие выходные, 22-23 июля, спасатели ОСО ДЧС Шымкента 6 раз выезжали на работу по оказанию помощи населению. Из них 3 раза выходили на отлов змей, 2 раза - на работу по снятию колец с пальца, 1 раз оказали помощь малолетнему ребенку", - добавили в пресс-службе.

Фото пресс-службы ДЧС Шымкента