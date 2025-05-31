У аграриев горячая пора

Сельское хозяйство
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В зерносеющих регионах республики продолжается посевная. По информации Минсельхоза, по состоянию на 29 мая зернобобовыми, масличными и другими культурами засеяно 15,1 млн га, или свыше 72,4%.

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Для аграриев каждый полевой сезон не похож на другой. Не стал исключением и нынешний. К примеру, в Астраханском районе Акмолинской области ранняя весна оказалась еще и небывало жаркой. Поэтому фермерам пришлось серьезно скорректировать полевые графики. В частности, много беспокойства вызвало быстрое иссушение почвы. Однако ситуация резко изменилась, когда прошли сильнейшие ливни.

– У нас разом выпало примерно 40–70 миллиметров осадков, что соответствует двум месячным нормам, – рассказал руководитель отдела сельского хозяйства и земельных отношений Астраханского района Кайрат Калабаев. – Поэтому земля оказалась перенасыщенной влагой, и техника на полях стала попросту вязнуть, из-за чего пришлось приостановить посевную на пять дней.

По словам руководителя, всему этому предшест­вовало нашествие сайгачьих стад. Приходилось снаряжать целые «заградительные колонны» из людей и техники, чтобы отгонять степных антилоп от посевных площадей и совместно со специалистами Минэкологии сопровождать красно­книжных животных в определенные райо­ны обитания.

Чтобы защитить посевы, фермеры приобретают легкие двухколесные мотоциклы, нанимают на работу объездчиков полей. А кому позволяет экономическое положение, попросту устанавливают по периметру своих сельхозугодий ограждения.

В настоящее время посевная в разгаре. В нынешнем году яровой клин Астраханского района, входящего в пятерку самых крупных в Акмолинской области, составляет 390 547 га. Фермеры надеются отсеяться к 5 июня.

Неоправданных задержек и простоев весенняя страда не любит, поэтому все ее участники работают с полной отдачей. В рядах механизаторов есть как люди с большим стажем, так и молодежь. К примеру, в ТОО «Фермер-2002», что в Первомайском сельском округе Астраханского района, приняли на работу сразу четверых выпускников местного агротехнического колледжа. 19–20-летние ребята еще не ведут сев, но им уже доверили по «Кировцу», на которых они осуществляют предпосевную подготовку почвы.

Тема полевого сезона-2025 будет неполной, если не сказать о ситуации на фронте борьбы с саранчовыми. Со­гласно информации пресс-службы отраслевого министерства, в 2025 году на территории республики прогнозируется их распространение на площади до 2,1 млн га. По состоя­нию на 28 мая в 14 регионах страны на химической обработке задействовано 443 единицы специальной опрыскивающей техники, привлечены более 4 600 специалистов, обработано 596,3 тыс. га. За счет экономии бюджетных средств дополнительно закуплены 53 дрона, 68 автомобилей для инспекторов.

Работы проводятся в плановом режиме под контролем вице-министров сельского хозяйства, представителей Комитета госинспекции в АПК, а также членов оперативных штабов, созданных в регионах. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров лично контролирует ситуацию в Жамбылской, Туркес­танской и Кызылординской областях.

#посевная #урожай

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