У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина

Итальянская Финансовая гвардия обнаружила крупную партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Как сообщило силовое ведомство, совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы как минимум 400 миллионов евро. Захваченный груз стал одним из рекордных в национальном масштабе.

Морские подразделения Фингвардии, как отмечается в сообщении, "обнаружили многочисленные плавучие пакеты, скрепленные сетью и снабженные световым сигнальным устройством".

"Внешняя оценка позволила сделать вывод об особой заботе об упаковке, вероятно, направленной на предотвращение проникновения воды, чтобы сохранить содержимое и, в то же время, избежать затопления", - заявили в Фингвардии.

Согласно первоначальной версии, груз был оставлен в море кораблем наркоторговцев, чтобы затем быть доставленным на сушу. Всего операция позволила конфисковать 1600 пакетов с белым порошком, упакованных в 70 более крупных контейнеров.