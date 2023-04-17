У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина

Итальянская Финансовая гвардия обнаружила крупную партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщило силовое ведомство, совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы как минимум 400 миллионов евро. Захваченный груз стал одним из рекордных в национальном масштабе.
Морские подразделения Фингвардии, как отмечается в сообщении, "обнаружили многочисленные плавучие пакеты, скрепленные сетью и снабженные световым сигнальным устройством".
"Внешняя оценка позволила сделать вывод об особой заботе об упаковке, вероятно, направленной на предотвращение проникновения воды, чтобы сохранить содержимое и, в то же время, избежать затопления", - заявили в Фингвардии.
Согласно первоначальной версии, груз был оставлен в море кораблем наркоторговцев, чтобы затем быть доставленным на сушу. Всего операция позволила конфисковать 1600 пакетов с белым порошком, упакованных в 70 более крупных контейнеров.