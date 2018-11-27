У каждого шымкентца будет персональная карта горожанина для скидок на услуги

Жители Шымкента будут иметь ID-карту, которая позволит получать им определенные скидки на услуги. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Очень важный проект мы хотим внедрить. У каждого горожанина, который является жителем Шымкента, будет своя ID-карта, подтверждающая, что он житель города. Для обладателя этой карты проезд в общественном транспорте, парковка, библиотека, театр и другие виды услуг будут стоить дешевле, чем для приезжего", – сообщил Абдрахимов.
В качестве примера он пояснил, что для горожанина проезд в общественном транспорте условно будет стоить 70 тенге, тогда как для приезжих он будет дороже.
"Парковка для горожанина будет стоить 100 тенге, для приезжего - 200. Я считаю, что это справедливо. Через эту ID-карту шымкентского горожанина мы все цифровизируем", – добавил аким.
Кроме того, по его словам, совместно с арабскими коллегами в городе планируют установить 50 тысяч камер.
"Установим их везде, и мы в принципе тогда сможем знать о любом человеке все, если будет нужно. Как он заехал, где он находится, куда он пошел. Я считаю, это будет хорошо для безопасности в целом", – заключил Абдрахимов.