У косарей работы нынче много

Сельское хозяйство
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Бек Нигметов

Июль – время, когда начинается, пожалуй, самая масштабная и продолжительная по времени кампания – заготовка кормов для зимовки скота. По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, в рамках утвержденной "дорожной карты" в текущем году было запланировано размещение кормовых культур на площади 3,329 млн га. По итогам же посевной фактически засеяно 3,349 млн га (исполнение – на 100,6%).

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Планируется заготовить 24,5 млн тонн сена, 1,7 млн тонн сенажа, 2,1 млн тонн силоса. Переходящие запасы с минувшей зимовки составляют 9 млн тонн. Наиболее высокие темпы кормозаготовок отмечаются в южных регионах, а также в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях. Вопросы создания кормового запаса находятся на постоянном контроле отраслевого министерства.

О том, что нынче без кормов останется разве что ленивый, можно судить по сочному травяному ковру, который можно увидеть при подъезде к любому селу. Вот и в Шортандинском районе Акмолинской области аграрии настроены собрать добрый запас.

По информации руководителя отдела сельского хозяйства района Асель Урдабаевой, нынче местные фермеры приступили к первой косовице кормовых трав в начале июля. А перед этим прошли обильные дожди, благодаря чему растения хорошо поднялись. Нынче планируется заготовить 43 400 тонн грубых кормов. Предстоит убрать обширные площади суданки и сорго, многолетних трав прошлых лет.

…Первый укос кормовой травы суданки делают в ТОО «Бектау». Как рассказала агроном товарищества Надежда Осипова, в хозяйстве имеется 600 голов крупного рогатого скота, поэтому вопросами кормозаготовки необходимо заниматься основательно. Для благополучной зимовки предстоит припасти около 400 тонн однолетних и многолетних трав, 160 тонн силоса и 200 тонн соломы. Примерно десять дней назад здесь приступили к уборке многолетних трав. Уже и вывозить стали с полей на ферму подсушенные, упакованные в тюки корма.

На полях, где ведутся работы, можно увидеть работающие тракторы с прицепными агрегатами, а также более привычный в хлебоуборку комбайн. Оказалось, что и он задействован на свале суданки. По словам агронома, нынче она дает хороший укос. Чтобы управиться в оптимальные сроки, задействовали достаточный парк техники, решили все организационные вопросы. В общем, есть все предпосылки для успешного проведения важной кампании.

По информации пресс-службы профильного минис­терства, к концу первой декады июля в регионах заготовлено около 30% к плановому показателю сена и сенажа.

#сельское хозяйство #скот #сено #корма #заготовка

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У косарей работы нынче много
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