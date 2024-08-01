«У меня своя квартира!»

Банки и финансы
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Марат Сейтказиев, Восточно-Казахстанская область

На востоке страны для жителей моногородов запускают программу льготного кредитования на приобретение жилья

Инициаторами программы стали областной акимат и Отбасы банк. Подписи под меморандумом сегодня поставили первый заместитель акимаобласти Нурымбет Сактаганов и директор регионального филиала Отбасы банка Назигуль Аккулова. Для жителей Алтая, Риддера, Шемонаихи, Зайсана и Серебрянска открывается возможность приобрести жилье по льготным условиям. Как пояснили в финансовом учреждении, первоначальный взнос - не менее 10%, ставка по кредиту 6% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения от 6,2% до 6,8%). Максимальная сумма займа – до 20 млн тенге. Недвижимость можно приобрести как на первичном рынке, так и на вторичке.

«В послании народу «Экономический курс Справедливого Казахстана» глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность переориентирования деятельности Отбасы банка на обеспечение жильем, в первую очередь, жителей районов, моногородов и сел. Именно их необходимо обеспечивать жильем в первую очередь. Банк планомерно ведет эту работу. Благодаря меморандуму жилье по доступным условиям смогут приобрести жители сразу пяти моногородов», - дала комментарий директор Восточно-Казахстанского областного филиала Отбасы банка Назигуль Аккулова.  

Для реализации программы со стороны банка и областного акимата на паритетной основепланируется выделить по 1 млрд тенге. Помимо решения жилищного вопроса инициатива направлена также на закрепление в регионе квалифицированных кадров, снижение оттока населения.

Это, к слову, не первый опыт льготной жилищной программы в Восточном Казахстане. В начале 2024-го стартовала программа «Шығыс маманы», ориентированная на жилье для остро востребованных в регионе специалистов-теплоэнергетиков. На первом этапе областной бюджет выделил 300 млн тенге, Отбасы банк помог выдать займы. По данным финансовой организации, 13 специалистов уже отметили новоселье. Еще трое находятся на стадии оформления займов.

«Благодаря программе «Шығыс маманы»у меня жизнь изменилась, - с удовольствием поделился новостью старший электромонтер ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» Ернур Кабидоллдинов. – До этого мы с женой и двумя детьми жили с родителями. Конечно, мечтали о своей квартире. И когда на работе стало известно о жилищной программе, я сразу подал заявление».

Ернур быстро собрал пакет документов, и примерно через месяц ему позвонили из Отбасы банка. Менеджер сообщил, что он может получить доступный кредити искренне порадовался за семью Кабидоллдиных. Супруги решили взять квартиру на вторичном рынке, быстро выбрали подходящий вариант. И скоро отпраздновали новоселье.

«Я получил заем на самых выгодных условиях, - рассказал сотрудник теплостанции. – Мы внесли всего 10 процентов первоначальный взнос, процентная ставка по кредиту примерно 5 процентов. Где вы еще найдете такие льготы? Спасибо всем, кто предложил отличную программу, она действительно для людей. У моей семьи теперь своя крыша над головой, можно жить нормально!»

На сегодня новая жилищная программа, рассчитанная на население пяти восточно-казахстанских моногородов, на «низком старте». В Отбасы банке пообещали в ближайшее время сообщить о дате приема заявок и отборе участников.

#жилье #ипотека #ОтбасыБанк

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