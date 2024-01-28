У нас сегодня снег!
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Один самых теплых регионов страны оказался под снежным покровом, передает Kazpravda.kz
В ночь на 28 января Актау окутало снегом, сообщает Lada.kz.
Служба спасения ночью сделала рассылку сообщений о том, что 28 января в Мангистауской области ожидается сильный гололед.
По данным «Казгидромет», в Актау сегодня днем, 28 января, также ожидается снег. Температура составит 0°C.
Ночью 29 января также прогнозируются осадки при температуре -2... -4°C.
Ранее метеорологи сообщали, что мощный циклон завалит снегом Казахстан, при этом в западной половине республики снега не ожидается.