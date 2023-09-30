У работодателей РК есть особый лайфхак: обеспечить своим работникам жильё

Сегодня два из пяти сотрудников готовы сменить работу, если работодатель их не устроит, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz .

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Собственное жилье и все связанные с этим преимущества становятся надёжным способом «привязать» сотрудника к компании: работодатель, готовый содействовать своим работникам в вопросе приобретения жилья, будет пользоваться максимальной лояльностью персонала и получит неоспоримое преимущество на рынке труда.

Сегодня в стране работает ряд специальных ипотечных программ для разных категорий граждан, и отдельное место занимает инструмент, позволяющий частным компаниям, предприятиям и государственным и коммунальным организациям обеспечивать сотрудников жильём на льготных условиях, минуя госпрограммы — продукт «Корпоративный» от Отбасы банка. С помощью этого инструмента предприятия совместно с профильным институтом развития могут обеспечить своим работникам возможность оформить ипотеку, финансируемую, в числе прочих, самими работодателями. Сотрудники таких компаний могут получить жильё с минимальным первоначальным взносом или вообще без него.

Продукт «Корпоративный» отличается гибкими условиями и универсальностью. У предприятий есть множество вариантов заключения договоров с Отбасы банком: банк может взять у компании деньги под проценты или компания может положить средства на депозит. Также есть возможность выпуска облигаций — традиционная форма обеспечения опционов. Сегодня общая сумма выданных благодаря этому продукту займов достигла 10 млрд тг: около 600 семей сотрудников социально ответственных работодателей обрели необходимое жильё.

Заметим: продукты, подобные «Корпоративному», сегодня максимально актуальны. Во всём мире, и Казахстан — не исключение, усиливается борьба за кадры, а человеческий капитал становится для работодателей основной прерогативой.

Так, например, согласно исследованию Ernst & Young, в 2022 году 68% опрошенных работодателей по всему миру отмечали рост текучести кадров, а 43% опрошенных работников указали на высокую вероятность ухода с текущего места работы в следующем году. Второй показатель существенно вырос по сравнению с предыдущим годом, когда лишь 7% сотрудников выражали желание расстаться со своим работодателем.

Категории работников, которые с наибольшей долей вероятности покинут текущее место работы — это представители поколения Z и миллениалы (53%), а также сотрудники компаний технологического сектора (60%), то есть самые молодые, энергичные и хорошо образованные. Об этом говорят результаты опроса более чем 17 тыс. работников и 1,6 тыс. работодателей из 22 стран и 26 отраслей.

В таких условиях собственное жильё — один из самых верных способов для компании как обеспечить себе лояльность уже имеющихся сотрудников, так и привлечь лучших специалистов на работу.

Чтобы воспользоваться продуктом «Корпоративный», организация должна предусмотреть средства для фондирования займов своих работников. Например, если юридическое лицо выделит 100% суммы фондирования, ставка по кредиту для конечного заёмщика составит 5%, а первоначальный взнос — 0%. Есть вариант, когда банк участвует в фондировании. В этом случае условия кредитования обговариваются отдельно.

В качестве инструмента также рассматривается ссуда от компании на первоначальный взнос работника. Здесь будет действовать ставка кредитования от 7% (ГЭСВ —от 7,2%), а срок кредитования — до 25 лет.

Корпоративный продукт уже помог отметить новоселье работникам различных компаний из многих регионов страны, в том числе из Караганды, Актау, Павлодара, Тараза, Астаны, Алматы.

В частности, с помощью корпоративного продукта жильё смогли приобрести работники компаний «Каражанбасмунай» и ERG, шахтёры и металлурги Карагандинской области, сотрудники медицинских центров Астаны и Шымкента.

К слову, подобная инициатива со стороны компании — отличная демонстрация приверженности принципам ESG, что в современном мире играет важную роль, в том числе для инвестиционной привлекательности самой компании. Так компании оказывают положительный эффект на социальную составляющую экономики в рамках устойчивого развития.