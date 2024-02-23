У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык

Когда кто-то при незнании казахского языка оправдывается возрастом, слабой мотивацией, отсутствием времени и сил на его изучение, моя собеседница лишь улыбается и приглашает к себе на занятия. Елена Сочнева преподает казахский язык десять лет. За это время она выпустила более двух тысяч учеников, с большинством из которых до сих пор поддерживает отношения. Свой путь к изучению она не считает легким, порой и руки опускались, и усталость накатывала, но упорство брало верх, и она вновь приступала к учебе.

В 1993 году Елена поступила в Жетысайский гуманитарный педагогический колледж им. Гани Муратбаева. На русское отделение набор был уже закрыт, и ее определили в казахскую группу. Преподаватели скидок не делали, за что Елена сейчас им благодарна, а тогда, 30 лет назад, сколько было слез... Трудности начались с первого урока. Ее сразу вызвали к доске, но дальше написания даты дело не пошло. За девушку вступились однокурсники, объяснив учителю, что на казахском писать Лена не умеет.

Начались бессонные ночи покорения языка. Весь год она писала с кучей ошибок, не могла нормально объясняться и понимать задания. Брала у однокурсников тетради и переписывала лекции. Порой видя, как ей трудно, многие переходили на русский, но эту помощь она пресекала тут же.

– Уже тогда было понимание, что для изучения необходима языковая среда, – рассказывает Елена. – Я брала в библиотеке литературу, по которой учились в колледже на русском отделении. Ночами сидела и переводила каждое предложение с русского на казахский и наоборот. Но больше всего мне помогло общение с носителями языка. В колледже все общались на казахском. Очень долго я ничего разобрать не могла. Устная речь давалась сложнее всего. Поступив на казахское отделение, я сразу же приняла решение жить в общежитии. В городе и дома я была бы лишена постоянной языковой среды. Тридцать лет назад услышать казахскую речь на улицах было непросто.

Достойно освоить язык Елена смогла уже ко второму курсу. Благодаря ночным переводам научилась грамотно писать. Учителя стали ставить в пример, а это стимулировало еще больше. На втором курсе подруга пригласила жить к себе. В полной мере Елена ощутила на себе, что такое казахское гостеприимство. Вся семья – открытые, радушные люди – максимально соблюдала национальные обычаи. А какие потрясающие блюда готовили! Поэтому, помимо языковой практики, Елена соприкоснулась с культурой, традициями и особенностями ведения быта.

После окончания колледжа казахская речь лилась рекой, даже думала она порой на казахском. Итоговые оценки лучшее тому доказательство – кроме двух четверок, по всем остальным предметам были пятерки. С дипломом преподавателя музыки и хореографии Елена отправилась в родной поселок, предложений о работе поступило много, но ей очень хотелось отдать дань уважения родным пенатам. Молоденькая учительница сразу получила классное руководство в казахском классе. К работе приступила с усердием и старанием, чем сразу же расположила к себе руководство. С приходом Елены Сергеевны в школе закипела творческая жизнь.

– С учениками делала постановки казахских танцев, шила им нацио­нальные костюмы, – рассказывает Елена. – Мои воспитанники принимали участие в школьных концертах, выступали на местных мероприятиях. Сама регулярно участвовала в представлениях, пела, играла на домбре. Три года я посвятила этому. Затем по семейным обстоятельствам переехали в Алматы.

В поселке Жузумдик Туркестанской области, откуда Елена родом, она внесена в местную книгу почетных граждан «Моя родная земля» как человек, внесший ощутимый вклад в развитие культуры родного края.

Когда Елена начала преподавать казахский язык, она поняла, что это ее призвание. Какое удовольст­вие и радость она получала, видя горящие глаза учеников, когда ей удавалось влюбить в язык и мотивировать на его изучение.

Сегодня Елена Сочнева – дипломированный психолог, консультирующий свободно на двух языках, и педагог со своей авторской методикой преподавания, в качестве хобби Елена делится рецептами в соцсетях, великолепно поет казахские песни и играет на домбре.

– Преподавать язык мне легче, чем учителям, для которых казахский родной, – говорит Елена. – Я прекрасно понимаю тех, кто только приступает к изучению, потому что сама прошла через это. Знаю, где подводные камни, куда «соломку подстелить», где нажать, а где, напротив, ослабить давление. Многие ругают школьную методику преподавания, но, по-моему, в ней все, что надо, есть, были бы желание и преподаватель заинтересованный. Единственная проблема – в школе с начального звена преподают исходя из того, будто человек уже знает основы, и сразу приступают к изучению грамматики. А вспомните, что первым осваивает младенец? Уж точно не грамматику и письмо. Дети начинают сначала говорить, а уж потом учить буквы, читать, писать. Первостепенное – это разговорная речь, а к ней все приложится.

Поэтому Елена для начала пополняет словарный запас своих учеников. И когда он составит не менее 300 слов, двигается дальше. На каждом занятии – несколько блоков: разговорная речь, диктант, грамматика, новые слова, аудио- и видеоматериалы, дидактические карточки, переводы. Очень важно ученикам преодолеть психологический барьер, и Елене в этом помогает второе образование психолога.

– К каждому ребенку нужен подход, у детей слабая мотивация, и, для того чтобы в чем-то преуспеть, необходима заинтересованность, желание. Помогаю им полюбить язык, как когда-то полюбила его я. Кстати, существует мнение, что казахским детям проще изучать язык. Это абсолютно не так. Им даже сложнее, потому что с них больший спрос. Ребенок другой национальности «рахмет» продавцу сказал – и все уже аплодируют, а казахский ребенок допустит грамматическую ошибку в сложном предложении – и ему уже «прилетит» от заботливых хранителей чистоты речи, – замечает Елена.

В свободное время она читает классическую литературу на казахском языке, смотрит новости, кино и слушает радио. А тем, кто только приступает к изучению, преподаватель рекомендует легкий и интересный способ – один час в день необходимо посвящать пассивному обучению. Например, дома пытаться общаться только на казахском, в семье ведь никто не осудит и не упрекнет за неправильное произношение или грамматику. Если же возможности такой нет, то просто включать хорошее кино на казахском или аудиокниги, которые до этого читали на своем языке. Месяца полтора-два будет казаться, что ты безнадежен, но потом результат ошеломит. По мнению Елены, у нас в подсознании заложен казахский язык, так как мы в той или иной степени слышим казахскую речь, находимся в среде. И когда придет время глубоко изучать язык, этот участок мозга просто проснется и даст о себе знать.

– У меня казахский язык льется из уст, как песня. Когда разговариваю, даже не задумываюсь, все получается само собой. Это один из богатейших языков. Вы только задумайтесь – в казахском языке есть около 30 слов, определяющих время суток! А самое длинное слово в казахском языке – қанағаттанды­рылмағандықтарыңыздан – состоит из 33 букв и переводится как «из-за вашего недовольства» при уважительном обращении. Язык очень мелодичен, пластичен. Освоить бытовой уровень не составит особого труда. А вот изучая язык, на котором написаны бессмертные произведения казахских классиков, уже надо потрудиться. Но когда полюбишь его всей душой, получать от углубленного изучения будешь только удовольствие, – считает Елена.