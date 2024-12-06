У юных футболистов есть шанс стать профессионалами

Почти каждый мальчишка в детстве мечтает стать знаменитым футболис­том. Чтобы дойти до высших лиг и известности, необходимо пройти огромный путь. Лишь единицам везет – и они сразу попадают в академию при профессиональном клубе. А как же быть ребятам из частных футбольных школ, в том числе из глубинки, которых в Казахстане больше 740? У большинства из этих частных школ нет меморандумов с профессиональными клубами и спортивный рост их воспитанников весьма ограничен.

В 2021 году столичный предприниматель Александр Разинков и футбольный функционер Ерлан Джамантаев при поддерж­ке Казахстанской федерации футбола (КФФ) организовали Республиканскую лигу частных футбольных школ и академий – JKFL (Jeke klubtar futbol ligasy), которая теперь охватывает все регионы страны. Здесь обеспечивается бесплатное участие за счет финансовой поддержки спонсоров, причем без госфинансирования.

Ерлан Айтпаевич стоял у истоков соз­дания лиги, будучи директором департамента массового, детско-юношеского и женского футбола КФФ. Он содействовал ее развитию и во время руководства в футбольном клубе «Актобе», и продолжает помогать сейчас, возглавляя кокшетауский «Окжетпес» и оставаясь неизменным генеральным секретарем JKFL. Благодаря его профессионализму и спортивному опыту проект продолжает расти в своих масштабах.

С каждым годом лига совершенствуется и за счет личных, причем немалых, финансовых вложениий Александра Разин­кова – основателя группы компаний Vista. И пусть на сегодняшний день проект нерентабелен в плане бизнеса, так как участие клубов абсолютно бесплатное, он дает намного больше – возможность каждому мальчишке исполнить свою мечту и стать профессионалом.

– Как-то мы сидели с моим тогда еще сотрудником Русланом Кенетаевым и размышляли о соревнованиях, в частнос­ти в футболе. Я предложил обратиться в федерацию футбола и попросить провести какое-нибудь мероприятие, причем именно республиканского масштаба. Руслан позвонил в федерацию, и нас срочно вызвали на прием, где как раз и встретились с Ерланом Айтпаевичем Джамантаевым. Он нам и предложил организовать чемпионат среди частных футбольных школ. Эта идея появилась и реализовалась, скажем так, спонтанно, а причины этого как раз и кроются в недос­таточности соревновательного процесса и в неорганизованности, как я заметил, в развитии массового спорта, – вспоминает основатель этого уникальнейшего проекта Александр Разинков.

На сегодняшний день лига занесена в спортивный календарь республиканских турниров и интегрирована в пирамиду развития. Официальный статус на проведение состязаний был получен в рамках внеочередной XXIV Конференции КФФ 5 июня 2024 года, где был подписан Меморандум по передаче официальных прав на проведение JKFL, и подпись под ним поставил генеральный секретарь КФФ Андрей Дудин. Все это дает шанс талантливым спортсменам и перспективным клубам реализоваться, а победители финала первенства получают путевку во Вторую юношескую лигу РК. При этом участники и команды лиги проходят проверку в системе КФФ (не допускаются игроки профессиональных клубов). Есть профессиональное судейство и медицинское сопровождение участников.

Отметим, что проект JKFL получил абсолютную поддержку и президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, который в мае 2023 года приезжал в Астану и посетил один из матчей сезона, подчеркнув важность этой инициативы.

На сегодняшний день проведено уже четыре полноценных сезона. Количество команд-участниц стремительно растет с каждым сезоном. Так, если в 2021 году в турнире участвовали 169 команд, то в 2022-м – уже 208, в 2023-м – 240, а в 2024 году в первенстве приняли участие 335 футбольных коллективов, в которых играли 16 750 ребят. При этом стоит отметить и тот факт, что деятельность лиги в соцсетях набрала более одного миллиона просмотров.

Все поставлено на очень серьезный уровень. Можно сказать, что юные футболисты частных футбольных школ и академий, соревнующиеся вне системы государственных футбольных школ, участвуют в одном из лучших масштабных республиканских турниров. Все футболисты вносятся в единую базу FIFA Connect. Победителям турнира присваивают разряд, соответствующий возрастной категории.

Формат проведения состязаний тоже очень интересный и весьма профессионально организованный. На предварительном этапе к участию допускаются команды частных футбольных школ и академий, зарегистрированных в регио­нальной ассоциации футбола. В нем участ­вуют все облас­ти и города республиканского значения, где команды играют по принципу каждый с каждым. Далее победители региональных турниров уже участвуют в финале, который проходит в разных городах РК. Участники методом жеребьевки разделяются на группы. В каждой группе команда проводит по одному матчу с каждым соперником. Две лучшие команды из каждой группы проходят в 1⁄4 раунда плей-офф.

Есть у лиги уже и определенные достижения. Например, атыраус­кий клуб Real Sport, который является четырехкратным победителем JKFL, с триумфом выступил в первенстве страны 2024 года во Второй юношеской лиге и стал ее чемпионом! Помимо этого впечатляет и тот факт, что футбольные скауты (в том числе и больших профессиональных команд) следят за турнирами JKFL и приглашают лучших игроков в сильнейшие клубы республики. Так, один из лучших игроков сезона 2023 года Ильяс Кульбайулы подписал контракт с профессио­нальным клубом Первой лиги «Туркестан». А всего за тот год в профессиональные клубы были отобраны 23 участника JKFL.

Вместе с тем в лиге, как и везде, сущест­вуют некоторые проблемы с которыми, конечно же, основатели проекта борются на постоянной основе. Так, у большинства частных клубов недостаточное желание приводить в порядок свой документооборот. Есть и факты того, что не все команды заинтересованы в организации честного соревновательного процесса и участия в нем, что, конечно же, подрывает понятие футбольного fair play (честная игра). Кроме того, по словам Александра Разин­кова, у лиги как бесплатного и некоммерческого проекта есть и проблема с финансированием. Сейчас фактически все зависит от того, насколько удачно идут дела в бизнесе. В связи с этим, отмечает предприниматель, хотелось бы, чтобы хоть какую-то часть проведения региональных мероприятий брало на себя государство, ведь оно заинтересовано в развитии массового спорта. Ну, или, как минимум, помогало с имиджевой поддержкой и статусностью JKFL, которая, в свою очередь, привлекла бы внимание новых спонсоров.

Площадка масштабного рес­пуб­ликанского проекта JKFL – это нужное место и нужное время, где может засиять новая юная звезда казахстанского футбола. Для этого создана и развивается уже целых четыре года такая важная и значимая для нашей страны новая лига для юных футболистов.