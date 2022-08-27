Фото: polisia.kz
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Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца

Подозреваемого в убийстве учительницы мужчину задержали в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

26 июня на пульт 102 поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что в одной из квартир обнаружен труп 32-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР Аль-Фарабийского районного управления полиции по части 3 статьи 106 УК РК "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть".

Подозреваемым полицейские признали 38-летнего гражданского мужа убитой, который скрылся от преследования. На его розыск ориентировали весь личный состав оперативных служб. Однако он не дал должных результатов.

Спустя месяц решением специализированного суда мужчину объявили в международный розыск.

27 августа сотрудники криминальной полиции Аль-Фарабийского РУП задержали и поместили подозреваемого в изолятор временного содержания. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства совершенного тяжкого преступления.

Ранее в соцсетях было опубликовано заявление матери убитой.

Она рассказала, что ее дочь работала педагогом в Назарбаев интеллектуальной школе. С подозреваемым она заключила брак по мусульманским традициям в мечети. По словам матери, в ту же ночь мужчина жестоко избил гражданскую супругу, она не смогла выжить. И теперь женщина требует справедливого наказания для убийцы ее дочери.

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