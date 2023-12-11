Учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане

Первая смена также училась сегодня в онлайн формате

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Сегодня, 11 декабря, учащихся 0-9 классов второй смены столичных школ перевели на дистанционный формат обучения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

«В связи с ухудшением погодных условий 11 декабря учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в управлении образования столицы.

Синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют 11 декабря в Астане понижение температуры до 28-30 градусов мороза. Скорость ветра днем составит 9-14 м/с.