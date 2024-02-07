Участие Токаева в расширенном заседании правительства – самое главное

Фото: пресс-служба президента РК

Под председательством Касым-Жомарт Токаева состоялось расширенное заседание правительства. В заседании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель администрации президента Айбек Дадебаев, члены правительства, председатель Национального банка, акимы областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Открывая заседание, глава государства отметил, что сегодня будут подведены итоги ушедшего года и обозначены актуальные задачи на ближайшую перспективу.

– В целом, в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности Правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир – увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%. При этом важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия, – заявил президент.

По его словам, правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение развития экономики.

Выступая перед участниками заседания, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на ряд ключевых задач текущей экономической повестки.

– Требуется кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политик. За последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Это говорит о том, что перед Правительством по-прежнему стоит задача эффективного управления бюджетом, качественного прогнозирования бюджетных параметров. Как я понимаю, исполнение плана по доходам прошлого года Минфин во многом обеспечил за счет налогов текущего года. Возврат НДС на 600 миллиардов тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса. Еще одна системная проблема кроется в порядке распределения бюджета, который не сориентирован на стимулирование экономической активности. Финансы расходуются на текущие задачи, а стратегические цели отходят на второй план. Правительству предстоит определить четкие приоритеты расходов с упором на получение максимальной экономической отдачи, – заметил глава государства.

Лидер Казахстана сообщил, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, Правительству предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Он указал, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны снижается. Другими словами, в экономику не вкладываются средства, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста.

– Нужно существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. Это ключевая задача для созданного Инвестиционного штаба. Штабу предстоит сформировать целостную экосистему привлечения инвестиций, активизировать работу институтов развития, наладить четкое взаимодействие между загранучреждениями, центром и регионами, выстроить эффективный диалог с бизнес-сообществом. И самое главное – своевременно принимать необходимые решения. Все зарубежные командировки руководителей ведомств должны нести практическую отдачу, это значит, нужно отчитываться по их итогам перед руководством Правительства, в необходимых случаях – перед Президентом. Проблемы с реализацией инвестпроектов особенно четко проявляются на местном уровне. Акимы по старинке делают упор на выбивание бюджетных средств вместо привлечения частных вложений. Задача привлечения частных инвестиций должна быть для акимов одной из самых важных, – отметил президент.

Он сообщил, что по результатам первого полугодия будут подведены итоги работы Инвестиционного штаба и предметно оценена эффективность деятельности каждого министра и акима.

– Спрос будет жесткий. Еще одним источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов. Контуры этой работы мною неоднократно обозначались, в том числе на встречах с бизнесом. Уполномоченным структурам нужно активизировать усилия. Поступающие средства надо направлять на реализацию важных для страны проектов. В то же время еще раз предупреждаю – в этой работе нельзя перегибать палку, произвол со стороны правоохранительных органов недопустим. С моей стороны последует жесткая реакция на каждый такой сигнал. Эта работа имеет большое значение с точки зрения обеспечения социальной справедливости и призвана решить важную экономическую задачу, поэтому дискредитировать ее никому не позволено, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним приоритетом обозначена реформа системы государственных закупок, государственно-частного партнерства, регулирования строительной отрасли. Это направление должно органично дополнить реформы в сфере привлечения инвестиций, а также эффективного использования бюджетных средств.

– В настоящее время активно обсуждается вопрос возврата государственной монополии на экспертизу в строительной сфере. Безопасность граждан – это главный приоритет, поэтому повышать контроль качества строительства надо. Но Правительству следует соблюсти баланс интересов, чтобы не допустить полного поглощения государством этого конкурентного рынка. В отрасли также накопились острые вопросы, касающиеся долевого строительства, незаконной и точечной застройки, реформы ОСИ. Граждане регулярно высказывают недовольство, но со стороны уполномоченных органов действенных мер для решения этих проблем пока нет. До конца года жду от Правительства конкретных результатов в данном направлении, – подчеркнул глава государства.

Наряду с этим в выступлении была обозначена необходимость принять системные меры для комплексной либерализации экономики. Это крайне важная реформа, которая позволит поэтапно отойти от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы.

– Это касается всех секторов экономики. Бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню. Ключевым направлением в рамках либерализации экономики станет проведение эффективной приватизации, – заявил президент.

Правительству поручено пересмотреть Реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации, а также совместно с АСПИР, Агентством по защите и развитию конкуренции в течение месяца подготовить Указ о либерализации экономики.

Лидер Казахстана также потребовал придать новый импульс промышленному развитию страны.

– Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты. Министерство должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов. Конкретные меры и подходы, которые стимулировали бы вложения в новые высокотехнологичные производства, пока не выработаны. Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки. Эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста. Всего этого пока не произошло, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одна приоритетная задача – это развитие агропромышленного комплекса и рациональное использование водных ресурсов.

– Проблемы, которые сдерживают развитие АПК, хорошо известны. Наиболее острая из них – хроническая недофинансированность отрасли. Недостаток инвестиций приводит к износу сельхозтехники, низкой урожайности, невысокой производительности труда. Поэтому следует максимально, если будет возможность – в два раза, увеличить финансирование сельского хозяйства, привлекая не только бюджетные деньги, но и средства из других источников, в том числе банков второго уровня. Объемы льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ надо довести до полутора триллионов тенге, на инвестиционные проекты – до 800 миллиардов тенге. Нужно также увеличить объем льготного лизинга сельскохозяйственной техники до 450 миллиардов тенге ежегодно. Это позволит довести темпы обновления сельхозтехники до 10% в год. Согласно расчетам, эти меры будут способствовать увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза, – сообщил глава государства.

Он считает, что правительству следует уделить особое внимание переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозпродукции. Президент подчеркнул важность широкого внедрения водосберегающих технологий. По его словам, предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления – вода в стране расходуется как попало.

Лидер Казахстана призвал ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Как было сказано в выступлении, обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций Правительства и акиматов.

– Каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2. Более десяти лет не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы. В целом, приходится констатировать, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды, – сказал президент.

Он поручил правительству разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны.

Также отмечена важность активизировать усилия по укреплению транспортно-логистического потенциала страны. Поручено в первом полугодии 2024 года принять программный документ, направленный на решение ключевых задач железнодорожной отрасли.

– Теперь о ситуации с автодорогами. До сих пор не завершен ремонт важнейшей для страны трассы Астана – Балхаш – Алматы, который был начат еще в 2017 году. Более пяти лет ремонтируются и другие республиканские дороги: Атырау – Астрахань, Актобе – Кандыагаш, Талдыкорган – Усть-Каменогорск. Поручаю в текущем году наконец завершить их модернизацию. Все рабочие процессы в этой отрасли должны подчиняться одной цели – казахстанские дороги, будь то республиканского или местного значения, должны быть качественными. Пока этого не наблюдается, – указал на проблемы в сфере Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, президент подчеркнул крайнюю важность продолжения цифровизации экономики и обеспечения широкого применения технологий искусственного интеллекта. Отметив существенный прогресс в цифровизации государственных и финансовых услуг, Глава государства сообщил, что страна приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке.

Особое внимание на расширенном заседании было уделено социальной сфере. Лидер Казахстана сообщил о необходимости полного пересмотра структуры и механизмов социальной помощи и поддержки. По его мнению, надо повысить эффективность и адресность социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан. Не остались в стороне и вопросы системы здравоохранения.

– Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование. За это время бюджет отрасли вырос вдвое, в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит. Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным. Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан, – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, акимам регионов и Фонду «Самрук-Казына» в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию национальных проектов «Модернизация сельского здравоохранения» и «Комфортная школа».