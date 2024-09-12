Участники 5-х Всемирных игр кочевников посадили деревья в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Спортсмены из разных стран озеленили столицу 50 саженцами ели и сосны. Среди участников масштабной экоакции – сборные команды Кыргызстана, Венгрии, Германии, Бангладеш, Аргентины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Так, были благоустроены клумбы возле ТРЦ «Хан шатыр».

«Защита экологии, Матери-Земли – это символ игр кочевников. Поэтому от имени делегаций, прибывших на соревнования, мы обратились в акимат Астаны с предложением оставить свой след в связи с таким хорошим событием в нашей стране. Данное предложение сразу же получило поддержку, стало известно и место посадки саженцев. Сегодня каждый из представителей делегаций из 41 страны высаживал деревья», - рассказал вице-президент Федерации тогызкумалак РК Аким Турсын.

В рамках 5-х Всемирных игр кочевников в столице проходят состязания по 21 виду спорта. Национальная сборная Казахстана завоевала три золотые медали и стала первой в командном зачете.