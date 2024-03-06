Задержаны участники поножовщины в Туркестанской области

В областном ДП прокомментировали инцидент.

– По данному факту сотрудниками криминальной полиции ДП Туркестанской области по "горячим следам" задержаны трое подозреваемых. Установлено, что в ходе конфликта в Жетысайском районе один из мужчин получил ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу. Назначена экспертиза, – рассказали в полиции.