Задержаны участники поножовщины в Туркестанской области

Криминал
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В соцсетях распространяется видеозапись с сообщением, что в конце февраля в районном центре Жетысай Туркестанской области произошла поножовщина, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В областном ДП прокомментировали инцидент.

– По данному факту сотрудниками криминальной полиции ДП Туркестанской области по "горячим следам" задержаны трое подозреваемых. Установлено, что в ходе конфликта в Жетысайском районе один из мужчин получил ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу. Назначена экспертиза, – рассказали в полиции. 

Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в ДП.

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