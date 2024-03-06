Задержаны участники поножовщины в Туркестанской области
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В соцсетях распространяется видеозапись с сообщением, что в конце февраля в районном центре Жетысай Туркестанской области произошла поножовщина, передает Kazpravda.kz
В областном ДП прокомментировали инцидент.
– По данному факту сотрудниками криминальной полиции ДП Туркестанской области по "горячим следам" задержаны трое подозреваемых. Установлено, что в ходе конфликта в Жетысайском районе один из мужчин получил ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу. Назначена экспертиза, – рассказали в полиции.
Иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в ДП.