Участники программы «Қозы Көрпеш - Баян сұлу жастары» отметили новоселье

Общество
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Новая жилищная программа для молодежи «Қозы Көрпеш - Баян сұлу жастары» стартовала в Аягозском районе Абайской области

Это совместный проект Отбасы банка и районного акимата. На начальном этапе местные власти выделили из бюджета 81 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Отбасы банк при поддержке акимата Аягозского района и акима Каната Адилбая активно ведет работу в рамках послания президента РК Касым-Жомарта Токаева о переориентировании фокуса деятельности банка на жителей моногородов, районов и сельской местности.

«Программа «Қозы Көрпеш - Баян сұлу жастары» поможет привлечь и удержать молодых, высококвалифицированных специалистов, что жизненно важно для развития нашего района, экономики и социальной сферы. Молодежь, приобретая жилье по доступным условиям, имеет возможность закрепиться в районе, что снижает отток молодых людей в другие регионы в поисках лучших условий. Это особенно важно для секторов, испытывающих дефицит квалифицированных кадров, таких как здравоохранение, образование, культуры и спорта», - сказал аким Аягозского района Канат Адилбай.

Он добавил, что программа способствует активизации строительного сектора, стимулируя возведение нового жилья, что ведет к росту рабочих мест и экономической активности в районе. Повышение доступности жилья делает район более привлекательным для проживания, что может также способствовать развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни всех жителей.

«Региональная ипотечная программа «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу жастары» - стратегически важная инициатива, которая решает сразу несколько социально-экономических проблем Аягозского района и способствует его всестороннему развитию», - сказал Канат Адилбай.

В рамках программы ее участники в возрасте до 35 лет могут получить доступные займы по ставке 5% (ГЭСВ от 5,2% до 5,7%) годовых. Первоначальный взнос при этом составляет от 10%. Максимальная сумма кредита - 9 млн тенге. Жилье можно будет приобрести на первичном рынке.

В программе могут принять участие сотрудники здравоохранения, образования, культуры, спорта, СМИ, социальной сферы и государственные служащие. Например, Рустем Курмашев, один из первых счастливых новоселов, работает фельдшером на скорой в Аягозе. Рустем с женой и двумя дочками жил в общежитии. О новой программе ему рассказали в акимате.

«Я сейчас не вспомню все документы, которые были нужны. Но хочу отметить, что с момента, когда я узнал о программе «Қозы Көрпеш - Баян сұлу» до новоселья прошло всего три-четыре месяца. Мы с семьей переехали из общежития в новый дом. Шумно и весело отметили новоселье и вот уже два месяца живем в своей квартире», -  поделился счастливый новосел.

По словам Рустема Курмашева, он будет рекомендовать новую программу Отбасы банка коллегам, родственникам и друзьям. Ведь такие доступные жилищные программы помогают молодым семьям приобретать свое жилье. 

Дополнительно к этому акимат Семея совместно с Отбасы банком запустил второй этап молодежной программы "Абай жастары". На ее финансирование уже выделено 300 млн тенге. Из них 200 млн поступили от городского акимата и 100 млн предоставляет Отбасы банк.

Жилье участники программы могут приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке Семея.

Всего в 2024 году новые депозиты в Абайской области открыли 5 460 клиентов Отбасы банка. Еще 872 жителя региона приобрели собственное жилье благодаря системе жилищных строительных сбережений.

#Семей #жилье #ипотека #ОтбасыБанк

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