Участок по проспекту Кабанбай батыра закрыли в Астане до 18 июня

На участке от улицы Сыганак до улицы Алматы по проспекту Кабанбай батыра полностью перекроют движение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в сязи с укладкой верхнего слоя дорожного полотна, с 10:00 часов 17 июня до 07:00 часов 18 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.