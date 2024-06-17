Участок по проспекту Кабанбай батыра закрыли в Астане до 18 июня
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На участке от улицы Сыганак до улицы Алматы по проспекту Кабанбай батыра полностью перекроют движение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата
По данным Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в сязи с укладкой верхнего слоя дорожного полотна, с 10:00 часов 17 июня до 07:00 часов 18 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.