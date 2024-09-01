Участок улицы Туркестан временно перекроют

Фото: акимат Астаны

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного полотна по ул. Туркестан на участке от ул. Сыганак до ул. Алматы, передает официальный сайт столичного акимата.

В этой связи с 31 августа по 1 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.