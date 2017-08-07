​Учебная тревога

По замыслу организаторов учений, спасателям и местным органам управления предстояло реагировать на ЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в результате селевых выбросов.

– Основная цель учения – повышение уровня защищенности населения от сезонной опасности и угрозы природного характера, – отметил начальник ДЧС города генерал-майор противопожарной службы Серик Аубакиров.

Он подчеркнул, что подобные мероприятия позволяют своевременно разрабатывать различные методы реагирования на ЧС. Нестандартные учебные ситуации дают возможность испытывать на практике образцы пожарно-спасательной техники и сводить к минимуму время реагирования и принятия управленческих решений в реальных кризисных ситуациях.

Незамедлительно в зону условной ЧС выдвинулись все службы экстренного реагирования города, военнослужащие воинской части № 28237 регионального ­командования «Оңтүстік», личный состав полка Гражданской обороны Национальной гвардии РК.

С поставленной задачей бойцы со стихией справились успешно.