Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане

На портале Открытые НПА появился проект приказа Министерства просвещения РК "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования", сообщает Kazpravda.kz.

Документом предлагается определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования (независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности):

1) начало 2022 - 2023 учебного года – 1 сентября 2022 года;

2) продолжительность учебного года в 1 классах – 35 учебные недели, во 2-11 (12) классах – 36 учебные недели;

3) каникулярные периоды в течение учебного года:

в 1–11 (12) классах: осенние – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно), зимние – 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно), весенние – 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно);

в 1 классах: дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).

"Увеличение продолжительности учебного года путем добавления дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения "сложных" тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения. Сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, снизит переутомляемость и заболеваемость обучающихся", – говорится в пояснительной записке.

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 2 августа.